https://ria.ru/20241220/stavka-1990431167.html

ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки

ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки - РИА Новости, 20.12.2024

ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки

ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:21:00+03:00

2024-12-20T15:21:00+03:00

2024-12-20T15:23:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина