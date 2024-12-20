https://ria.ru/20241220/stavka-1990431167.html
ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки
ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки - РИА Новости, 20.12.2024
ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки
ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:21:00+03:00
2024-12-20T15:21:00+03:00
2024-12-20T15:23:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЦБ РФ в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, ее повышения до 22% или 23%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ рассматривал варианты сохранения ключевой ставки
Набиуллина заявила, что ЦБ в пятницу рассматривал сохранение ключевой ставки