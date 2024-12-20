https://ria.ru/20241220/ssha-1990308663.html
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций - РИА Новости, 20.12.2024
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:43:00+03:00
2024-12-20T07:43:00+03:00
2024-12-20T07:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, япония, министерство финансов сша
Экономика, США, Россия, Япония, Министерство финансов США
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Минфин США: российский портфель гособлигаций вырос до 28 миллионов долларов