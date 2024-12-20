Рейтинг@Mail.ru
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ssha-1990308663.html
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций - РИА Новости, 20.12.2024
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:43:00+03:00
2024-12-20T07:43:00+03:00
экономика
сша
россия
япония
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15925/97/159259766_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_543a9de67b42aa2e4d4f675da36ce0d8.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984513944.html
сша
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15925/97/159259766_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_a5e9cae5ae9cf419a72f505ac0242b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, япония, министерство финансов сша
Экономика, США, Россия, Япония, Министерство финансов США
Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций

Минфин США: российский портфель гособлигаций вырос до 28 миллионов долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине
19 ноября, 07:58
 
ЭкономикаСШАРоссияЯпонияМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала