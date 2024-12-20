https://ria.ru/20241220/ssha-1990308663.html

Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций

Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций - РИА Новости, 20.12.2024

Минфин США завил о росте российского портфеля американских гособлигаций

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:43:00+03:00

2024-12-20T07:43:00+03:00

2024-12-20T07:43:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241119/ssha-1984513944.html

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россия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, япония, министерство финансов сша