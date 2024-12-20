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В палате представителей не поддержали проект временного бюджета США - РИА Новости, 20.12.2024
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03:03 20.12.2024 (обновлено: 03:04 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ssha-1990296486.html
В палате представителей не поддержали проект временного бюджета США
В палате представителей не поддержали проект временного бюджета США - РИА Новости, 20.12.2024
В палате представителей не поддержали проект временного бюджета США
Проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:03:00+03:00
2024-12-20T03:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей, свидетельствуют результаты голосования. Для одобрения проекта проголосовать за него должны половина членов законодательного органа - 218. У республиканцев всего 219 мандатов в палате представителей, уже более трех десятков законодателей высказались против, следует из трансляции заседания. Демократы не собирались поддерживать проект временного бюджета. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Избранный президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241220/ssha-1990295946.html
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сша, дональд трамп, джо байден, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, В мире
В палате представителей не поддержали проект временного бюджета США

Временный бюджет США не набирает нужной поддержки в палате представителей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей, свидетельствуют результаты голосования.
Для одобрения проекта проголосовать за него должны половина членов законодательного органа - 218. У республиканцев всего 219 мандатов в палате представителей, уже более трех десятков законодателей высказались против, следует из трансляции заседания. Демократы не собирались поддерживать проект временного бюджета.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Белый дом считает, что временный бюджет республиканцев поможет миллиардерам
02:56
У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства
00:12
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Лидер демократов в палате представителей США отверг сделку о бюджете
01:34
 
СШАДональд ТрампДжо БайденИлон МаскВ мире
 
 
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