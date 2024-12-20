Рейтинг@Mail.ru
"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sposob-1990301367.html
"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 20.12.2024
"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Наиболее быстрый способ завершения конфликта на Украине предполагает уход всех американцев с территории Украины и лишение Киева военной помощи США, заявил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:05:00+03:00
2024-12-20T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975360902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5438c15fe724c21e642288c9a0d7763a.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наиболее быстрый способ завершения конфликта на Украине предполагает уход всех американцев с территории Украины и лишение Киева военной помощи США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Самый быстрый способ завершить эту войну &lt;...&gt; включает, во-первых, прекращение всей военной помощи. &lt;...&gt; Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее", — выразил мнение офицер.По словам Макгрегора, без американской поддержки ВСУ больше не смогут вести военные действия. Именно отказ Вашингтона от помощи откроет дорогу к переговорам между Москвой и Киевом, подчеркнул эксперт.Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Он также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, назвав это плохим решением, которое можно пересмотреть.В четверг во время прямой линии Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам главы государства, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
https://ria.ru/20241220/putin-1990291555.html
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990286676.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975360902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8991508f777e1866db5060d4dfcff601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

Макгрегор посоветовал вывести с Украины всех американцев ради переговоров

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наиболее быстрый способ завершения конфликта на Украине предполагает уход всех американцев с территории Украины и лишение Киева военной помощи США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Самый быстрый способ завершить эту войну <...> включает, во-первых, прекращение всей военной помощи. <...> Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее", — выразил мнение офицер.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии
02:04
По словам Макгрегора, без американской поддержки ВСУ больше не смогут вести военные действия. Именно отказ Вашингтона от помощи откроет дорогу к переговорам между Москвой и Киевом, подчеркнул эксперт.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Он также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, назвав это плохим решением, которое можно пересмотреть.
В четверг во время прямой линии Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам главы государства, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Брюсселе. 19 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии
00:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала