https://ria.ru/20241220/sposob-1990301367.html

"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 20.12.2024

"Быстрый способ": в США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

Наиболее быстрый способ завершения конфликта на Украине предполагает уход всех американцев с территории Украины и лишение Киева военной помощи США, заявил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:05:00+03:00

2024-12-20T05:05:00+03:00

2024-12-20T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наиболее быстрый способ завершения конфликта на Украине предполагает уход всех американцев с территории Украины и лишение Киева военной помощи США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Самый быстрый способ завершить эту войну <...> включает, во-первых, прекращение всей военной помощи. <...> Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее", — выразил мнение офицер.По словам Макгрегора, без американской поддержки ВСУ больше не смогут вести военные действия. Именно отказ Вашингтона от помощи откроет дорогу к переговорам между Москвой и Киевом, подчеркнул эксперт.Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Он также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, назвав это плохим решением, которое можно пересмотреть.В четверг во время прямой линии Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам главы государства, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

https://ria.ru/20241220/putin-1990291555.html

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990286676.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины