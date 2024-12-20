https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990302138.html

Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024

Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:07:00+03:00

2024-12-20T05:07:00+03:00

2024-12-20T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Отмечается, что летчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ."После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — добавили в министерстве.Российские войска продолжают планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 40 тысяч военнослужащих и свыше 240 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность