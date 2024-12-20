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Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
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05:07 20.12.2024 (обновлено: 09:34 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990302138.html
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:07:00+03:00
2024-12-20T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Отмечается, что летчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ."После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — добавили в министерстве.Российские войска продолжают планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 40 тысяч военнослужащих и свыше 240 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские вертолеты Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

© Минобороны РоссииРоссийские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье
Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Минобороны России
Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.
Вертолёт Ми-28 во время боевого вылета - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
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Отмечается, что летчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — добавили в министерстве.
Российские войска продолжают планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 40 тысяч военнослужащих и свыше 240 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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