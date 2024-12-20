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Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
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05:04 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990301937.html
Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ
Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ
Расчет беспилотного летательного аппарата "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации украинской армии на РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:04:00+03:00
2024-12-20T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета оператор БПЛА обнаружил пункт временной дислокации противника, находившийся в одном из заброшенных населенных пунктов на правом берегу Днепра. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты БПЛА "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Беспилотник "Мерлин-ВР" - это один из самых больших беспилотников, размах крыльев которого достигает 5 метров. Он может летать на высоте до 5 километров и непрерывно вести наблюдение в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов. Камера работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах на дальности до 30 километров. Военнослужащие группировки войск "Днепр" с помощью беспилотных летательных аппаратов ежедневно в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241219/svo-1990072705.html
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россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ

Расчет "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами
Пост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Пост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе полета оператор БПЛА обнаружил пункт временной дислокации противника, находившийся в одном из заброшенных населенных пунктов на правом берегу Днепра. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника", - сообщили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Вчера, 11:38
Расчеты БПЛА "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Беспилотник "Мерлин-ВР" - это один из самых больших беспилотников, размах крыльев которого достигает 5 метров. Он может летать на высоте до 5 километров и непрерывно вести наблюдение в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов. Камера работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах на дальности до 30 километров.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" с помощью беспилотных летательных аппаратов ежедневно в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Ударно-транспортный дрон Перун, разработанный в группировке войск Днепр - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В группировке войск "Днепр" разработали уникальный БПЛА "Перун"
17 июня, 05:05
 
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