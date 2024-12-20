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СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации - РИА Новости, 20.12.2024
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10:44 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sovfed-1990332230.html
СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации
СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации - РИА Новости, 20.12.2024
СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:44:00+03:00
2024-12-20T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации. Предлагаемые изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации. Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации сделать это невозможно.
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россия, кабул (город), мария захарова, совет федерации рф, талибан, оон, общество
Россия, Кабул (город), Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Талибан, ООН, Общество
СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации

СФ одобрил закон о праве снять запрет деятельности террористической организации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации.
Предлагаемые изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации сделать это невозможно.
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РоссияКабул (город)Мария ЗахароваСовет Федерации РФТалибанООНОбщество
 
 
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