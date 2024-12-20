https://ria.ru/20241220/sovfed-1990332230.html

СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации

СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации - РИА Новости, 20.12.2024

СФ одобрил приостановку запрета деятельности террористической организации

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:44:00+03:00

2024-12-20T10:44:00+03:00

2024-12-20T10:44:00+03:00

россия

кабул (город)

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совет федерации рф

талибан

оон

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации. Предлагаемые изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации. Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации сделать это невозможно.

https://ria.ru/20241220/zakon-1990325185.html

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россия, кабул (город), мария захарова, совет федерации рф, талибан, оон, общество