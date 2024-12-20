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Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов - РИА Новости, 20.12.2024
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:03:00+03:00
2024-12-20T10:03:00+03:00
2024-12-20T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение.После вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) смогут получать в медицинских организациях необходимую информацию без согласия пациентов или их законных представителей. На УИИ, как часть ФСИН, возложена функция контроля за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое суд может назначить даже после отбытия наказания.Определить порядок этого контроля должны Минюст и Минздрав.Сегодня УИИ не могут получать медицинскую информацию в отношении педофилов без согласия.
https://ria.ru/20240418/sk-1940772462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов