https://ria.ru/20241220/sovfed-1990321162.html

Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов

Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов - РИА Новости, 20.12.2024

Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:03:00+03:00

2024-12-20T10:03:00+03:00

2024-12-20T10:48:00+03:00

общество

россия

совет федерации рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение.После вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) смогут получать в медицинских организациях необходимую информацию без согласия пациентов или их законных представителей. На УИИ, как часть ФСИН, возложена функция контроля за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое суд может назначить даже после отбытия наказания.Определить порядок этого контроля должны Минюст и Минздрав.Сегодня УИИ не могут получать медицинскую информацию в отношении педофилов без согласия.

https://ria.ru/20240418/sk-1940772462.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)