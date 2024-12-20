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Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов - РИА Новости, 20.12.2024
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10:03 20.12.2024 (обновлено: 10:48 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sovfed-1990321162.html
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов - РИА Новости, 20.12.2024
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:03:00+03:00
2024-12-20T10:48:00+03:00
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение.После вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) смогут получать в медицинских организациях необходимую информацию без согласия пациентов или их законных представителей. На УИИ, как часть ФСИН, возложена функция контроля за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое суд может назначить даже после отбытия наказания.Определить порядок этого контроля должны Минюст и Минздрав.Сегодня УИИ не могут получать медицинскую информацию в отношении педофилов без согласия.
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов

Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение.
После вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) смогут получать в медицинских организациях необходимую информацию без согласия пациентов или их законных представителей.
На УИИ, как часть ФСИН, возложена функция контроля за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое суд может назначить даже после отбытия наказания.
Определить порядок этого контроля должны Минюст и Минздрав.
Сегодня УИИ не могут получать медицинскую информацию в отношении педофилов без согласия.
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