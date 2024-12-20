https://ria.ru/20241220/sosna-1990436603.html

В Омской области водителя школьного автобуса оштрафовали за вырубку сосны

В Омской области водителя школьного автобуса оштрафовали за вырубку сосны - РИА Новости, 20.12.2024

В Омской области водителя школьного автобуса оштрафовали за вырубку сосны

Водитель школьного автобуса из Тарского района Омской области спилил сосну у дороги, чтобы забрать ее себе, но дерево выпало во время движения, разбив катафот... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:51:00+03:00

2024-12-20T15:51:00+03:00

2024-12-20T15:51:00+03:00

происшествия

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ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Водитель школьного автобуса из Тарского района Омской области спилил сосну у дороги, чтобы забрать ее себе, но дерево выпало во время движения, разбив катафот дорожного ограждения, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД. Горе-воришку, работающего водителем школьного автобуса, зафиксировали камеры, установленные на трассе. Увидев у дороги красивую сосну, мужчина тормознул, спилил дерево и погрузил в автобус, но, заметив приближающуюся машину, резко тронулся с места, сосна выпала и разбила дорожный катафот. Полицейские быстро нашли нарушителя. "Приглашенный в отдел полиции водитель пояснил, что, двигаясь по автодороге Тара – Усть-Ишим, в поле заметил красивую сосну, которую решил спилить, чтобы украсить двор своего дома", – сообщили в пресс-службе. Судя по попавшему в интернет видео, в салоне автобуса было еще минимум одно дерево. Водителя оштрафуют за повреждение дорожного ограждения. Также его привлекли к ответственности за самовольную вырубку. Кроме того, сосна сломалась пополам и теперь не годится для украшения на Новый год.

https://ria.ru/20241127/omsk-1985950049.html

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происшествия, авто, тарский район, омская область, тара, гибдд мвд рф