https://ria.ru/20241220/smartfon-1990228551.html

Обзор смартфона Huawei Mate X6: настоящий складной флагман

Обзор смартфона Huawei Mate X6: настоящий складной флагман - РИА Новости, 20.12.2024

Обзор смартфона Huawei Mate X6: настоящий складной флагман

Смартфоны со складными экранами понемногу перестают быть экзотикой для энтузиастов — компания Huawei представила новую модель линейки Mate X (Мэйт Икс), в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:40:00+03:00

2024-12-20T09:40:00+03:00

2024-12-20T09:40:00+03:00

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Смартфоны со складными экранами понемногу перестают быть экзотикой для энтузиастов — компания Huawei представила новую модель линейки Mate X (Мэйт Икс), в которой значительно улучшены как гибкая матрица, так и механизм складывания. Но интерес к Huawei Mate X6 не исчерпывается его гибким экраном, технологии, примененные в этом смартфоне, также указывают на его флагманский статус. О новинке в мире складных смартфонов расскажем в обзоре РИА Новости. ДизайнНа первый взгляд, Huawei Mate X6 похож на предшественника Mate X3 (Мэйт Икс3), но стоит взять смартфон в руки, как все встает на свои места — новинка стала значительно тоньше. Толщина "половинки" смартфона 4,6 миллиметра, в сложенном виде — 9,85 миллиметра. Инженеры компании постарались решить проблему "складней", на которую жалуются многие пользователи, то есть сделали смартфон тонким.Впрочем, масса осталась прежней — 239 граммов, что все-таки значительно больше, чем среднестатистический смартфон в 2024 году. Но оно и понятно, Huawei Mate X6 устройство гибридное, с крупным основным и вторым экранами. Последний диагональю 6,45 дюйма, который трудно несправедливо называть вспомогательным, но о дисплеях поговорим ниже.Нам достался вариант с отделкой задней панели экокожей в бордовом цвете. Доступны варианты в туманно-сером и черном цветах. Гладкие глянцевые металлические грани корпуса делают смартфон довольно скользким. Улучшает ситуацию комплектная накладка, кстати, которая может трансформироваться в подставку.Камерный блок с металлическим ободком сложной формы значительно выпирает из корпуса смартфона. В Huawei подчеркивают, что в дизайне модуля создатели вдохновлялись космическими мотивами, а кольца представляют собой "орбиты".Новый шарнир прочно фиксирует половинки даже в промежуточных положениях, а в конечных срабатывает доводчик. Huawei Mate X6 сертифицирован по стандарту IPX8, проще говоря, смартфон переживет полное погружение в воду на два метра на время до 30 минут.ДисплеиУ Huawei Mate X6, как и у любого складного смартфона, два экрана — основной (диагональ 7,85 дюйма, разрешение 2440×2224 пикселей, OLED) и внешний (диагональ 6,45 дюйма, разрешение 2440×1080 пикселей, 413 ppi (плотность пикселей), OLED). Обе матрицы максимально приближены по характеристикам: от использования технологии "умного" регулирования герцовки LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид - 1-120 герца) до использования высокочастотного ШИМ.Но и отличий хватает. Если внешний дисплей прикрыт закаленным стеклом Kunlun второго поколения, то складная матрица сделана из пластика. Поверхность неплохо противостоит появлению царапин. В месте сгиба есть незаметная складка. На главный экран наклеена защитная пленка, которую нельзя отклеивать, о чем смартфон напоминает при первом включении.Другое заметное отличие — это максимальная яркость матриц. Если у внешнего дисплея пиковое значение составляет 2500 нит, то вот у главного — 1800. Однако заметен прогресс относительно предшественника, ведь у Mate X3 матрица выдавала не больше 1000 нит. В ежедневном использовании оба дисплея остаются комфортными как по уровню яркости, так и по мерцанию, которое практически незаметно для человеческого глаза.Кстати, в Huawei Mate X6 есть постоянное отображение заставки Always On Display не только на внешнем, но и на внутреннем экране, чем предыдущая модель похвастаться не могла.Производительность, коммуникации и софтВ реальных сценариях использования смартфон справится с любыми задачами: от плавной работы интерфейса и обработки больших массивов данных до съемки видео в сверхвысоком разрешении и запуска современных игр на предмаксимальных настройках графики.Mate X6 получил распределенную систему охлаждения, которая позволяет разместить два источника генерирования тепла — основную микросхему и микросхему РЧ-усилителя (радиочастотный усилитель): в основной рамке и второстепенной рамке, соответственно. Благодаря этому эффективность отвода тепла повышена, что обеспечивает более равномерное распределение тепла по всему устройству.Доступна единственная конфигурация памяти — 12 и 512 гигабайтов. В лоток для карточек на нижнем торце можно установить две nanoSIM.Смартфон получил полный набор современных коммуникаций и интерфейсов: от поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения и беспроводного интернета до чипа NFC и инфракрасного порта для управления бытовой техникой. Неизменным атрибутом настоящего флагмана является и порт USB 3.2 Gen1 Type-C0, позволяющий передавать данные со смартфона на скорости до пяти гигабит в секунду.Аппарат работает на фирменной оболочке EMUI 15, которая отличается рядом особенностей.На огромном экране удобно работать с окнами — их размеры можно произвольно менять, откреплять и перемещать. Интересна и программная реализация режима Flex ("Флекс"). Так, при съемке через приложение "Камера" основной экран "делится" на две части.КамераВ крупном камерном блоке скрыты три камеры. Основная имеет разрешение 50 мегапикселей, лазерный автофокус, PDAF (фазовый автофокус) и оптический стаб, а также переменную диафрагму, f/1.4-4.0, с интеллектуальной настройкой в зависимости от условий съемки. Четырехкратный оптзум на 48 мегапикселей с оптстабом и PDAF. Третья камера со сверхширокоугольной линзой на 40 мегапикселей. За четвертым глазком в модуле скрывается датчик, отвечающий за определение цветов (1,5 миллиона спектральных каналов). Формат смартфона предполагает и наличие двух селфи-камер — обе они разрешением восемь мегапикселей.Главная камера по умолчанию снимает в разрешении 12,5 мегапикселя, также есть возможность снимать в полном разрешении 50 мегапикселей. Режим высокого разрешения позволяет получить больше детализации. Сенсор выдает резкие, четкие и отлично детализированные снимки. У фото натуральная, не приукрашенная цветопередача. Иногда баланс белого несколько уходит в синеву. Динамический диапазон широкий, как и положено настоящему флагману.Четырехкратное приближение на датчик с перископической линзой позволяет получать снимки без потери в качестве, кроме того, здесь также доступна съемка в повышенном разрешении.Сенсор со сверхширокоугольным объективом можно похвалить за идентичную цветопередачу другим датчикам. Качество получаемых снимков можно считать хорошим.Huawei Mate X6 умеет автоматически включать ночной режим при съемке фото. В сумерках и в ночное время качество снимков несколько падает, но резкость, четкость, детализация и цветопередача остаются на высоком уровне. Особенно понравилось, как смартфон справляется со снимками, где присутствуют блики от контрового света — автоматика старательно обрабатывает их, смартфон выдает реалистичный результат.Смартфон снимает видео в максимальном разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Смартфон может плавно переключаться между объективами во время съемки.Звук, безопасность и автономностьУ смартфона два стереодинамика, разнесенных по "половинкам" корпуса. Стереозвук здесь звучит чисто и очень громко, есть и поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos.Распознавать лицо пользователя могут обе фронталки — происходит это быстро, надежно и безошибочно. А вот модного подэкранного сканера отпечатка пальцев у Huawei Mate X6 нет, здесь применили очевидно наиболее удобное решение для этого форм-фактора - датчик в кнопке включения. Да, не так эффектно, как в экране, но удобно и безопасно.А вот аккумулятор здесь, что называется, на острие прогресса — это кремний-углеродная батарейка объемом 5150 миллиампер-час. Новая технология предполагает уменьшение размеров АКБ без потери емкости. Смартфон на одном заряде "живет" полный день — это при использовании двух экранов, мобильного интернета, использовании камер и навигации.Комплектное зарядное устройство мощностью 66 ватт полностью заряжает Mate X6 за 50 минут. Есть здесь и беспроводная зарядка также поддерживается (максимальная мощность 50 ватт) и реверсивная, когда от смартфона могут подзарядиться совместимые устройства.ИтогоHuawei Mate X6 стал эволюционным развитием линейки "раскладушек" компании. Здесь улучшены практически все характеристики по сравнению с предшественником. Решены и главные вопросы, которые возникают к складным смартфонам — ресурс гибкого экрана увеличен, корпус сделали тоньше, а автономность - увеличили.Пользователям смартфона HUAWEI Mate X6 доступны дополнительные 6 месяцев официальной гарантии (стандартный период официальной гарантии действует в течение 12 месяцев с момента покупки), а также 6 месяцев гарантии на защиту экрана.Смартфон доступен к предпредзаказу с 13.12 по цене 189 999 рублей. В период с 13.12.24 по 09.01.25 при заказе смартфона покупатели получают в подарок HUAWEI WATCH GT 5, а также дополнительные 6 месяцев бесплатной гарантии на защиту экрана.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", erid: F7NfYUJCUneP5VCaPPbA.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, huawei technologies, смартфоны, гаджеты, наука, мобильная связь