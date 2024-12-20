Обзор смартфона Huawei Mate X6: настоящий складной флагман
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei Mate X6
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei Mate X6
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Смартфоны со складными экранами понемногу перестают быть экзотикой для энтузиастов — компания Huawei представила новую модель линейки Mate X (Мэйт Икс), в которой значительно улучшены как гибкая матрица, так и механизм складывания. Но интерес к Huawei Mate X6 не исчерпывается его гибким экраном, технологии, примененные в этом смартфоне, также указывают на его флагманский статус. О новинке в мире складных смартфонов расскажем в обзоре РИА Новости.
Дизайн
На первый взгляд, Huawei Mate X6 похож на предшественника Mate X3 (Мэйт Икс3), но стоит взять смартфон в руки, как все встает на свои места — новинка стала значительно тоньше. Толщина "половинки" смартфона 4,6 миллиметра, в сложенном виде — 9,85 миллиметра. Инженеры компании постарались решить проблему "складней", на которую жалуются многие пользователи, то есть сделали смартфон тонким.
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei Mate X6 Red Grey
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei Mate X6 Red Grey
Впрочем, масса осталась прежней — 239 граммов, что все-таки значительно больше, чем среднестатистический смартфон в 2024 году. Но оно и понятно, Huawei Mate X6 устройство гибридное, с крупным основным и вторым экранами. Последний диагональю 6,45 дюйма, который трудно несправедливо называть вспомогательным, но о дисплеях поговорим ниже.
Нам достался вариант с отделкой задней панели экокожей в бордовом цвете. Доступны варианты в туманно-сером и черном цветах. Гладкие глянцевые металлические грани корпуса делают смартфон довольно скользким. Улучшает ситуацию комплектная накладка, кстати, которая может трансформироваться в подставку.
Камерный блок с металлическим ободком сложной формы значительно выпирает из корпуса смартфона. В Huawei подчеркивают, что в дизайне модуля создатели вдохновлялись космическими мотивами, а кольца представляют собой "орбиты".
Новый шарнир прочно фиксирует половинки даже в промежуточных положениях, а в конечных срабатывает доводчик. Huawei Mate X6 сертифицирован по стандарту IPX8, проще говоря, смартфон переживет полное погружение в воду на два метра на время до 30 минут.
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei Mate X6 Black Grey
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei Mate X6 Black Grey
Дисплеи
У Huawei Mate X6, как и у любого складного смартфона, два экрана — основной (диагональ 7,85 дюйма, разрешение 2440×2224 пикселей, OLED) и внешний (диагональ 6,45 дюйма, разрешение 2440×1080 пикселей, 413 ppi (плотность пикселей), OLED). Обе матрицы максимально приближены по характеристикам: от использования технологии "умного" регулирования герцовки LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид - 1-120 герца) до использования высокочастотного ШИМ.
Но и отличий хватает. Если внешний дисплей прикрыт закаленным стеклом Kunlun второго поколения, то складная матрица сделана из пластика. Поверхность неплохо противостоит появлению царапин. В месте сгиба есть незаметная складка. На главный экран наклеена защитная пленка, которую нельзя отклеивать, о чем смартфон напоминает при первом включении.
Другое заметное отличие — это максимальная яркость матриц. Если у внешнего дисплея пиковое значение составляет 2500 нит, то вот у главного — 1800. Однако заметен прогресс относительно предшественника, ведь у Mate X3 матрица выдавала не больше 1000 нит. В ежедневном использовании оба дисплея остаются комфортными как по уровню яркости, так и по мерцанию, которое практически незаметно для человеческого глаза.
Кстати, в Huawei Mate X6 есть постоянное отображение заставки Always On Display не только на внешнем, но и на внутреннем экране, чем предыдущая модель похвастаться не могла.
Производительность, коммуникации и софт
В реальных сценариях использования смартфон справится с любыми задачами: от плавной работы интерфейса и обработки больших массивов данных до съемки видео в сверхвысоком разрешении и запуска современных игр на предмаксимальных настройках графики.
Mate X6 получил распределенную систему охлаждения, которая позволяет разместить два источника генерирования тепла — основную микросхему и микросхему РЧ-усилителя (радиочастотный усилитель): в основной рамке и второстепенной рамке, соответственно. Благодаря этому эффективность отвода тепла повышена, что обеспечивает более равномерное распределение тепла по всему устройству.
Доступна единственная конфигурация памяти — 12 и 512 гигабайтов. В лоток для карточек на нижнем торце можно установить две nanoSIM.
Смартфон получил полный набор современных коммуникаций и интерфейсов: от поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения и беспроводного интернета до чипа NFC и инфракрасного порта для управления бытовой техникой. Неизменным атрибутом настоящего флагмана является и порт USB 3.2 Gen1 Type-C0, позволяющий передавать данные со смартфона на скорости до пяти гигабит в секунду.
Аппарат работает на фирменной оболочке EMUI 15, которая отличается рядом особенностей.
На огромном экране удобно работать с окнами — их размеры можно произвольно менять, откреплять и перемещать. Интересна и программная реализация режима Flex ("Флекс"). Так, при съемке через приложение "Камера" основной экран "делится" на две части.
Камера
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei Mate X6 Black
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei Mate X6 Black
В крупном камерном блоке скрыты три камеры. Основная имеет разрешение 50 мегапикселей, лазерный автофокус, PDAF (фазовый автофокус) и оптический стаб, а также переменную диафрагму, f/1.4-4.0, с интеллектуальной настройкой в зависимости от условий съемки. Четырехкратный оптзум на 48 мегапикселей с оптстабом и PDAF. Третья камера со сверхширокоугольной линзой на 40 мегапикселей. За четвертым глазком в модуле скрывается датчик, отвечающий за определение цветов (1,5 миллиона спектральных каналов). Формат смартфона предполагает и наличие двух селфи-камер — обе они разрешением восемь мегапикселей.
Главная камера по умолчанию снимает в разрешении 12,5 мегапикселя, также есть возможность снимать в полном разрешении 50 мегапикселей. Режим высокого разрешения позволяет получить больше детализации. Сенсор выдает резкие, четкие и отлично детализированные снимки. У фото натуральная, не приукрашенная цветопередача. Иногда баланс белого несколько уходит в синеву. Динамический диапазон широкий, как и положено настоящему флагману.
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei Mate X6 Red
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei Mate X6 Red
Четырехкратное приближение на датчик с перископической линзой позволяет получать снимки без потери в качестве, кроме того, здесь также доступна съемка в повышенном разрешении.
Сенсор со сверхширокоугольным объективом можно похвалить за идентичную цветопередачу другим датчикам. Качество получаемых снимков можно считать хорошим.
Huawei Mate X6 умеет автоматически включать ночной режим при съемке фото. В сумерках и в ночное время качество снимков несколько падает, но резкость, четкость, детализация и цветопередача остаются на высоком уровне. Особенно понравилось, как смартфон справляется со снимками, где присутствуют блики от контрового света — автоматика старательно обрабатывает их, смартфон выдает реалистичный результат.
Смартфон снимает видео в максимальном разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Смартфон может плавно переключаться между объективами во время съемки.
Звук, безопасность и автономность
У смартфона два стереодинамика, разнесенных по "половинкам" корпуса. Стереозвук здесь звучит чисто и очень громко, есть и поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos.
Распознавать лицо пользователя могут обе фронталки — происходит это быстро, надежно и безошибочно. А вот модного подэкранного сканера отпечатка пальцев у Huawei Mate X6 нет, здесь применили очевидно наиболее удобное решение для этого форм-фактора - датчик в кнопке включения. Да, не так эффектно, как в экране, но удобно и безопасно.
А вот аккумулятор здесь, что называется, на острие прогресса — это кремний-углеродная батарейка объемом 5150 миллиампер-час. Новая технология предполагает уменьшение размеров АКБ без потери емкости. Смартфон на одном заряде "живет" полный день — это при использовании двух экранов, мобильного интернета, использовании камер и навигации.
Комплектное зарядное устройство мощностью 66 ватт полностью заряжает Mate X6 за 50 минут. Есть здесь и беспроводная зарядка также поддерживается (максимальная мощность 50 ватт) и реверсивная, когда от смартфона могут подзарядиться совместимые устройства.
Итого
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei Mate X6 Black
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei Mate X6 Black
Huawei Mate X6 стал эволюционным развитием линейки "раскладушек" компании. Здесь улучшены практически все характеристики по сравнению с предшественником. Решены и главные вопросы, которые возникают к складным смартфонам — ресурс гибкого экрана увеличен, корпус сделали тоньше, а автономность - увеличили.
Пользователям смартфона HUAWEI Mate X6 доступны дополнительные 6 месяцев официальной гарантии (стандартный период официальной гарантии действует в течение 12 месяцев с момента покупки), а также 6 месяцев гарантии на защиту экрана.
Смартфон доступен к предпредзаказу с 13.12 по цене 189 999 рублей. В период с 13.12.24 по 09.01.25 при заказе смартфона покупатели получают в подарок HUAWEI WATCH GT 5, а также дополнительные 6 месяцев бесплатной гарантии на защиту экрана.
Смартфон доступен к предпредзаказу с 13.12 по цене 189 999 рублей. В период с 13.12.24 по 09.01.25 при заказе смартфона покупатели получают в подарок HUAWEI WATCH GT 5, а также дополнительные 6 месяцев бесплатной гарантии на защиту экрана.
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