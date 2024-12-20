https://ria.ru/20241220/sk-1990507283.html

СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел

СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел - РИА Новости, 20.12.2024

СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел

Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:38:00+03:00

2024-12-20T18:38:00+03:00

2024-12-20T18:38:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного центра СК психологов и психиатров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По его данным, председатель СК России Александр Бастрыкин провел первое заседание экспертного совета СК по организации психологической деятельности. "В целом по России потребности в психологической помощи как в ходе предварительного расследования преступлений, так и служебной деятельности также очень высоки. В этой связи предложено прибегать к помощи внештатных психологов из других ведомств, с представителями которых обсуждены организационные вопросы", - сказали в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что участники заседания предложили разработать межведомственные программы подготовки и повышения квалификации психологов, которые предстоит реализовать совместно с Минздравом, МЧС России и другими структурами. "Кроме того, глава ведомства поручил проработать вопрос о включении в состав Судебно-экспертного центра СК России психологов и психиатров для участия в проведении соответствующих исследований", - добавили в СК РФ. Также Бастрыкину сообщили, что сотрудники ведомства, которые работают в зоне СВО, получают психологическую помощь, работа по данному направлению налажена, заявили в СК.

https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html

https://ria.ru/20241128/gosduma--1986127413.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество