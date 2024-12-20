https://ria.ru/20241220/sk-1990507283.html
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел - РИА Новости, 20.12.2024
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел
Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:38:00+03:00
2024-12-20T18:38:00+03:00
2024-12-20T18:38:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного центра СК психологов и психиатров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По его данным, председатель СК России Александр Бастрыкин провел первое заседание экспертного совета СК по организации психологической деятельности. "В целом по России потребности в психологической помощи как в ходе предварительного расследования преступлений, так и служебной деятельности также очень высоки. В этой связи предложено прибегать к помощи внештатных психологов из других ведомств, с представителями которых обсуждены организационные вопросы", - сказали в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что участники заседания предложили разработать межведомственные программы подготовки и повышения квалификации психологов, которые предстоит реализовать совместно с Минздравом, МЧС России и другими структурами. "Кроме того, глава ведомства поручил проработать вопрос о включении в состав Судебно-экспертного центра СК России психологов и психиатров для участия в проведении соответствующих исследований", - добавили в СК РФ. Также Бастрыкину сообщили, что сотрудники ведомства, которые работают в зоне СВО, получают психологическую помощь, работа по данному направлению налажена, заявили в СК.
https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html
https://ria.ru/20241128/gosduma--1986127413.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел
СК планирует привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел