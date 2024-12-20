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СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел - РИА Новости, 20.12.2024
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18:38 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sk-1990507283.html
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел - РИА Новости, 20.12.2024
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел
Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:38:00+03:00
2024-12-20T18:38:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного центра СК психологов и психиатров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По его данным, председатель СК России Александр Бастрыкин провел первое заседание экспертного совета СК по организации психологической деятельности. "В целом по России потребности в психологической помощи как в ходе предварительного расследования преступлений, так и служебной деятельности также очень высоки. В этой связи предложено прибегать к помощи внештатных психологов из других ведомств, с представителями которых обсуждены организационные вопросы", - сказали в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что участники заседания предложили разработать межведомственные программы подготовки и повышения квалификации психологов, которые предстоит реализовать совместно с Минздравом, МЧС России и другими структурами. "Кроме того, глава ведомства поручил проработать вопрос о включении в состав Судебно-экспертного центра СК России психологов и психиатров для участия в проведении соответствующих исследований", - добавили в СК РФ. Также Бастрыкину сообщили, что сотрудники ведомства, которые работают в зоне СВО, получают психологическую помощь, работа по данному направлению налажена, заявили в СК.
https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
СК планирует привлекать психологов при расследовании уголовных дел

СК планирует привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России планирует начать привлекать внештатных психологов при расследовании уголовных дел, а также включить в состав Судебно-экспертного центра СК психологов и психиатров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По его данным, председатель СК России Александр Бастрыкин провел первое заседание экспертного совета СК по организации психологической деятельности.
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"В целом по России потребности в психологической помощи как в ходе предварительного расследования преступлений, так и служебной деятельности также очень высоки. В этой связи предложено прибегать к помощи внештатных психологов из других ведомств, с представителями которых обсуждены организационные вопросы", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе также рассказали, что участники заседания предложили разработать межведомственные программы подготовки и повышения квалификации психологов, которые предстоит реализовать совместно с Минздравом, МЧС России и другими структурами.
"Кроме того, глава ведомства поручил проработать вопрос о включении в состав Судебно-экспертного центра СК России психологов и психиатров для участия в проведении соответствующих исследований", - добавили в СК РФ.
Также Бастрыкину сообщили, что сотрудники ведомства, которые работают в зоне СВО, получают психологическую помощь, работа по данному направлению налажена, заявили в СК.
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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