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Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива - РИА Новости, 20.12.2024
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21:07 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/simonyan-1990536827.html
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива - РИА Новости, 20.12.2024
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:07:00+03:00
2024-12-20T21:07:00+03:00
общество
маргарита симоньян
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов RT, РИА Новости, Sputnik и других проектов. "Поздравляю всех сотрудников RT, РИА Новости, Sputnik и других наших проектов с получением ими ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие журналистики. Это ваша награда, не моя", — написала она в Telegram-канале. Ранее в пятницу Владимир Путин подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В документе уточняется, что медиаменеджера наградили за большой вклад в развитие отечественной журналистики, а также активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
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общество, маргарита симоньян, владимир путин
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива

Симоньян заявила, что врученный ей орден стал наградой RT и МИА "Россия Сегодня"

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов RT, РИА Новости, Sputnik и других проектов.
"Поздравляю всех сотрудников RT, РИА Новости, Sputnik и других наших проектов с получением ими ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие журналистики. Это ваша награда, не моя", — написала она в Telegram-канале.
Ранее в пятницу Владимир Путин подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
В документе уточняется, что медиаменеджера наградили за большой вклад в развитие отечественной журналистики, а также активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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