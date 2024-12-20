https://ria.ru/20241220/simonyan-1990536827.html

Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива

Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива - РИА Новости, 20.12.2024

Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:07:00+03:00

2024-12-20T21:07:00+03:00

2024-12-20T21:07:00+03:00

общество

маргарита симоньян

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов RT, РИА Новости, Sputnik и других проектов. "Поздравляю всех сотрудников RT, РИА Новости, Sputnik и других наших проектов с получением ими ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие журналистики. Это ваша награда, не моя", — написала она в Telegram-канале. Ранее в пятницу Владимир Путин подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В документе уточняется, что медиаменеджера наградили за большой вклад в развитие отечественной журналистики, а также активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, маргарита симоньян, владимир путин