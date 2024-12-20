https://ria.ru/20241220/simonyan-1990536827.html
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива - РИА Новости, 20.12.2024
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:07:00+03:00
2024-12-20T21:07:00+03:00
2024-12-20T21:07:00+03:00
общество
маргарита симоньян
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала орден "За заслуги перед Отечеством" наградой не своей, а коллективов RT, РИА Новости, Sputnik и других проектов. "Поздравляю всех сотрудников RT, РИА Новости, Sputnik и других наших проектов с получением ими ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие журналистики. Это ваша награда, не моя", — написала она в Telegram-канале. Ранее в пятницу Владимир Путин подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В документе уточняется, что медиаменеджера наградили за большой вклад в развитие отечественной журналистики, а также активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян, владимир путин
Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян назвала получение ордена наградой всего коллектива
Симоньян заявила, что врученный ей орден стал наградой RT и МИА "Россия Сегодня"