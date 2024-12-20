https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:58:00+03:00
2024-12-20T16:58:00+03:00
2024-12-20T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, указ президента опубликовали на портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Симоньян Маргариту Симоновну — главного редактора автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", город Москва", — говорится в документе.Орденом "За заслуги перед отечеством" награждают россиян за особо выдающиеся заслуги в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, научной деятельности, развитии культуры и искусства, выдающиеся спортивные достижения, за укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, вклад в укрепление обороноспособности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, маргарита симоньян, телеканал rt, россия сегодня, россия
Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Телеканал RT, Россия сегодня, Россия
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин указом наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени