https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html

Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 20.12.2024

Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:58:00+03:00

2024-12-20T16:58:00+03:00

2024-12-20T17:45:00+03:00

владимир путин

маргарита симоньян

телеканал rt

россия сегодня

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, указ президента опубликовали на портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Симоньян Маргариту Симоновну — главного редактора автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", город Москва", — говорится в документе.Орденом "За заслуги перед отечеством" награждают россиян за особо выдающиеся заслуги в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, научной деятельности, развитии культуры и искусства, выдающиеся спортивные достижения, за укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, вклад в укрепление обороноспособности.

https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html

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владимир путин, маргарита симоньян, телеканал rt, россия сегодня, россия