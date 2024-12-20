https://ria.ru/20241220/simonyan-1990426308.html

Симоньян прокомментировала удары по центрам принятия решений на Украине

Симоньян прокомментировала удары по центрам принятия решений на Украине - РИА Новости, 20.12.2024

Симоньян прокомментировала удары по центрам принятия решений на Украине

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала групповой удар ВС России по территории Украины словами "ибо... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:52:00+03:00

2024-12-20T14:52:00+03:00

2024-12-20T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала групповой удар ВС России по территории Украины словами "ибо неча". В четверг президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что для России в числе приоритетных целей на территории Украины — военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, а также центры принятия решений. "А вот и удары по пресловутым центрам принятия решений подоспели. Ибо неча", — написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также отметила объекты, по которым нанесены удары. "Минус пункт управления СБУ, минус конструкторское бюро, где производили ракеты и ракетные комплексы, минус позиции "Пэтриота", — написала Симоньян. В пятницу в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат "Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990396479.html

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россия, украина, киев, маргарита симоньян, владимир путин, служба безопасности украины, в мире