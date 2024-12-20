https://ria.ru/20241220/simonjan-1990362516.html

Симоньян прокомментировала исследование CSIS о российских СМИ

Симоньян прокомментировала исследование CSIS о российских СМИ - РИА Новости, 20.12.2024

Симоньян прокомментировала исследование CSIS о российских СМИ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив, прокомментировав исследование американского Центра... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив, прокомментировав исследование американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о российских СМИ, в котором отмечается успех RT en Español и Sputnik Mundo. "Молодцы, коллектив", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. В своем канале в Telegram она привела цитату исследования, в котором отмечается, что основные российские СМИ в Латинской Америке и странах Карибского бассейна - RT en Español и Sputnik Mundo - охватывают аудиторию 32 миллиона человек. "По показателю влияния в соцсети X в 2023 году RT en Español занял второе место в Колумбии и девятое место в Чили (в то время как американское издание Voice of America не вошло даже в первую сотню)", - говорится в приведенной Симоньян цитате. Комментируя исследование, она также иронично заметила, что CSIS "переживает за наши охваты в Латинской Америке и странах Карибского бассейна".

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латинская америка, карибский бассейн, колумбия, маргарита симоньян, telegram, прямая линия с владимиром путиным — 2024