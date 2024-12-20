https://ria.ru/20241220/simonjan-1990287580.html
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично - РИА Новости, 20.12.2024
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично
Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:52:00+03:00
2024-12-20T00:52:00+03:00
2024-12-20T01:09:00+03:00
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ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 20 дек — РИА Новости. Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления", — подчеркнула Симоньян.Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на прямой линии, что Google сам создал себе проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, youtube, google, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Технологии, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, YouTube, Google, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично
Симоньян: если YouTube будет вести себя прилично, не будет замедления его работы