Рейтинг@Mail.ru
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 20.12.2024 (обновлено: 01:09 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/simonjan-1990287580.html
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично - РИА Новости, 20.12.2024
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично
Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:52:00+03:00
2024-12-20T01:09:00+03:00
общество
технологии
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
youtube
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_e6f7128dd60b66a29e84f19d8a23c3e6.jpg
ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 20 дек — РИА Новости. Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления", — подчеркнула Симоньян.Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на прямой линии, что Google сам создал себе проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_215:0:2824:1957_1920x0_80_0_0_56c1154fadfc5976b4a80a4d2577c99d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, youtube, google, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Технологии, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, YouTube, Google, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично

Симоньян: если YouTube будет вести себя прилично, не будет замедления его работы

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 20 дек — РИА Новости. Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
"Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления", — подчеркнула Симоньян.
Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на прямой линии, что Google сам создал себе проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян
14 ноября, 07:59
 
ОбществоТехнологииРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинYouTubeGoogleПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала