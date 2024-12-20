https://ria.ru/20241220/simonjan-1990287580.html

Симоньян призвала YouTube вести себя прилично

Симоньян призвала YouTube вести себя прилично - РИА Новости, 20.12.2024

Симоньян призвала YouTube вести себя прилично

Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:52:00+03:00

2024-12-20T00:52:00+03:00

2024-12-20T01:09:00+03:00

общество

технологии

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 20 дек — РИА Новости. Если YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления", — подчеркнула Симоньян.Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на прямой линии, что Google сам создал себе проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.

https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, youtube, google, прямая линия с владимиром путиным — 2024