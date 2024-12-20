Шуя – столица Русского Рождества

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Рождество в Шуе – не просто православный праздник. Главная задача – это возрождение русских традиций и семейных ценностей, ведь много столетий именно Рождество считалось главным зимним праздником в России. "Эти традиции мы должны помнить, уважать и восстанавливать. Потому что это мы, это традиции русского народа, они многовековые. И "Русское Рождество" - про это, чтобы дети наши знали, прежде всего, что такое настоящая Россия, настоящая духовность России", – сказал Станислав Воскресенский.

Кстати, с этого праздника начался Год семьи в Ивановской области и он же его завершает.