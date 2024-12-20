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Шуя – столица Русского Рождества - РИА Новости, 20.12.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
14:00 20.12.2024 (обновлено: 14:28 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/shuya-1990124539.html
Шуя – столица Русского Рождества
Шуя – столица Русского Рождества - РИА Новости, 20.12.2024
Шуя – столица Русского Рождества
В малом городе Ивановской области – старинной Шуе с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в шестой раз пройдет фестиваль, посвященный празднику Рождества... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:00:00+03:00
2024-12-20T14:28:00+03:00
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В малом городе Ивановской области – старинной Шуе с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в шестой раз пройдет фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. Ежегодно эти просветительские мероприятия собирают сотни тысяч гостей – жителей Ивановской области и соседних регионов. Именно Шуя, согласно аналитике команды "Яндекс. Путешествия" и Центра исследований малых городов, заметнее других улучшила свои позиции в списке популярных малых городов у российских туристов на грядущих новогодних каникулах. Россиян привлекает атмосфера волшебства и чуда, возрождение традиций.Но очевидно, что без комплексного развития городской среды, создания комфортных условий для жизни, учебы и работы, фестиваль не получил бы такую популярность. Впрочем, и он сам создает рабочие места, привлекая креативное сообщество, художников и творческих людей, фермеров и ремесленников. Например, местная "Сыроварня Гагариных" получила возможность развивать промышленный туризм и расширить производство. Но главное – фестиваль возвращает жителей в родной город.
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Фото, Шуя, Россия, Туризм, Ивановская область

Шуя – столица Русского Рождества

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В малом городе Ивановской области – старинной Шуе с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в шестой раз пройдет фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. Ежегодно эти просветительские мероприятия собирают сотни тысяч гостей – жителей Ивановской области и соседних регионов. Именно Шуя, согласно аналитике команды "Яндекс. Путешествия" и Центра исследований малых городов, заметнее других улучшила свои позиции в списке популярных малых городов у российских туристов на грядущих новогодних каникулах. Россиян привлекает атмосфера волшебства и чуда, возрождение традиций.
Но очевидно, что без комплексного развития городской среды, создания комфортных условий для жизни, учебы и работы, фестиваль не получил бы такую популярность. Впрочем, и он сам создает рабочие места, привлекая креативное сообщество, художников и творческих людей, фермеров и ремесленников. Например, местная "Сыроварня Гагариных" получила возможность развивать промышленный туризм и расширить производство. Но главное – фестиваль возвращает жителей в родной город.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Рождество в Шуе – не просто православный праздник. Главная задача – это возрождение русских традиций и семейных ценностей, ведь много столетий именно Рождество считалось главным зимним праздником в России. "Эти традиции мы должны помнить, уважать и восстанавливать. Потому что это мы, это традиции русского народа, они многовековые. И "Русское Рождество" - про это, чтобы дети наши знали, прежде всего, что такое настоящая Россия, настоящая духовность России", – сказал Станислав Воскресенский.

Кстати, с этого праздника начался Год семьи в Ивановской области и он же его завершает.

Шуя

Рождество в Шуе – не просто православный праздник. Главная задача – это возрождение русских традиций и семейных ценностей, ведь много столетий именно Рождество считалось главным зимним праздником в России. "Эти традиции мы должны помнить, уважать и восстанавливать. Потому что это мы, это традиции русского народа, они многовековые. И "Русское Рождество" - про это, чтобы дети наши знали, прежде всего, что такое настоящая Россия, настоящая духовность России", – сказал Станислав Воскресенский.

Кстати, с этого праздника начался Год семьи в Ивановской области и он же его завершает.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
1 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Именно малые города являются хранителями национальной идентичности и русской культуры. Тот факт, что фестиваль проходит в малом городе, отличает его от многих других похожих мероприятий. Выбор Шуи столицей Русского Рождества не случаен: город по праву считается центром духовности Ивановской области. Уникальна православная история Шуи: по числу храмов до революции ее можно сравнить с Суздалем - их было 23. Сегодня здесь находится самая высокая отдельно стоящая православная колокольня в Европе. Также Шуя – единственный город в России, где есть памятник погибшим за веру: в 1920-е здесь проводилась одна из самых масштабных антирелигиозных кампаний. Многие методы борьбы с православной церковью репетировались именно здесь. Семь с половиной лет назад город стал епархиальным, а Воскресенский храм — кафедральным собором.

Шуя

Именно малые города являются хранителями национальной идентичности и русской культуры. Тот факт, что фестиваль проходит в малом городе, отличает его от многих других похожих мероприятий. Выбор Шуи столицей Русского Рождества не случаен: город по праву считается центром духовности Ивановской области. Уникальна православная история Шуи: по числу храмов до революции ее можно сравнить с Суздалем - их было 23. Сегодня здесь находится самая высокая отдельно стоящая православная колокольня в Европе. Также Шуя – единственный город в России, где есть памятник погибшим за веру: в 1920-е здесь проводилась одна из самых масштабных антирелигиозных кампаний. Многие методы борьбы с православной церковью репетировались именно здесь. Семь с половиной лет назад город стал епархиальным, а Воскресенский храм — кафедральным собором.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
2 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Уже традиционно одна из главных миссий Русского Рождества – поддержка участников спецоперации и членов их семей. На Центральной площади Шуи и железнодорожном вокзале в Иванове организуют пункт сбора посылок в зону СВО.

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Уже традиционно одна из главных миссий Русского Рождества – поддержка участников спецоперации и членов их семей. На Центральной площади Шуи и железнодорожном вокзале в Иванове организуют пункт сбора посылок в зону СВО.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
3 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Одно из самых запоминающихся событий фестиваля Русское Рождество – рождественский ретропоезд. Старинный паровоз, украшенный светящейся Вифлеемской звездой, мчит в клубах густого дыма вдоль заснеженных лесов. Прибытие поезда знаменует протяжный гудок: жители Шуи рассказывают, что этот звук теперь ассоциируется с приходом Рождества.

Поезд

Одно из самых запоминающихся событий фестиваля Русское Рождество – рождественский ретропоезд. Старинный паровоз, украшенный светящейся Вифлеемской звездой, мчит в клубах густого дыма вдоль заснеженных лесов. Прибытие поезда знаменует протяжный гудок: жители Шуи рассказывают, что этот звук теперь ассоциируется с приходом Рождества.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
4 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

В этом году, как и годом ранее, все билеты на ретропоезд переданы семьям участников СВО. Для них также организуют дополнительную рождественскую программу с мастер-классами, театральными представлениями и экскурсией по рождественской Шуе. Кроме того, в Шуе пройдет два благотворительных концерта – хора Сретенского монастыря (7 января 2025 года) и "Живой концерт" Антона и Виктории Макарских (8 января 2025 года). Собранные с концертов средства будут переданы в фонд "Своих не бросаем" на нужды военнослужащих в зоне СВО.

Шуя

В этом году, как и годом ранее, все билеты на ретропоезд переданы семьям участников СВО. Для них также организуют дополнительную рождественскую программу с мастер-классами, театральными представлениями и экскурсией по рождественской Шуе. Кроме того, в Шуе пройдет два благотворительных концерта – хора Сретенского монастыря (7 января 2025 года) и "Живой концерт" Антона и Виктории Макарских (8 января 2025 года). Собранные с концертов средства будут переданы в фонд "Своих не бросаем" на нужды военнослужащих в зоне СВО.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Уже с 20 декабря Шую украсит один из главных символов фестиваля Русское Рождество — световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов Шуи, уничтоженном в 1930 году, — храме Спаса Нерукотворного.

Шуя

Уже с 20 декабря Шую украсит один из главных символов фестиваля Русское Рождество — световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов Шуи, уничтоженном в 1930 году, — храме Спаса Нерукотворного.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
6 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Палехские иконописцы и мультимедиа-художники, объединившись, создали инсталляцию "Рождественское чудо". Как по волшебству, знакомая всем сцена таинства рождения Иисуса в завораживающем свечении под звуковое сопровождение предстает в озаренном миллионами огней парке. Мультимедийная инсталляция стала центром притяжения, на это завораживающее зрелище ежедневно в дни фестиваля приходит полюбоваться до 20 тысяч человек.

Шуя

Палехские иконописцы и мультимедиа-художники, объединившись, создали инсталляцию "Рождественское чудо". Как по волшебству, знакомая всем сцена таинства рождения Иисуса в завораживающем свечении под звуковое сопровождение предстает в озаренном миллионами огней парке. Мультимедийная инсталляция стала центром притяжения, на это завораживающее зрелище ежедневно в дни фестиваля приходит полюбоваться до 20 тысяч человек.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
7 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Впервые в этом году художники представили инсталляцию "В ожидании чуда". Она рассказывает гостям фестиваля о событиях Священного Писания, которые предшествовали Рождеству Христову. На шестом фестивале появятся сразу несколько новых локаций. С 25 декабря по 20 января начнет работу световой парк христианского искусства "Путь света". Инсталляции от художников проекта "После иконы" исследуют современное христианское искусство, предлагая зрителям задуматься о том, как традиционные религиозные образы могут быть переосмыслены с помощью новых художественных форм и технологий.

Шуя

Впервые в этом году художники представили инсталляцию "В ожидании чуда". Она рассказывает гостям фестиваля о событиях Священного Писания, которые предшествовали Рождеству Христову. На шестом фестивале появятся сразу несколько новых локаций. С 25 декабря по 20 января начнет работу световой парк христианского искусства "Путь света". Инсталляции от художников проекта "После иконы" исследуют современное христианское искусство, предлагая зрителям задуматься о том, как традиционные религиозные образы могут быть переосмыслены с помощью новых художественных форм и технологий.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
8 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Традиционно на железнодорожном вокзале в Иванове и в Шуе в рамках фестиваля Русское Рождество открывается выставка "Путешествие в Рождество", посвящённая традициям празднования главного зимнего праздника в дореволюционной России. В этом году экспозиция начнет работу 23 декабря. Здесь же с помощью Рождественской почты гости смогут отправить рождественскую открытку родным, близким, а также ребятам, находящимся в зоне СВО.

Шуя

Традиционно на железнодорожном вокзале в Иванове и в Шуе в рамках фестиваля Русское Рождество открывается выставка "Путешествие в Рождество", посвящённая традициям празднования главного зимнего праздника в дореволюционной России. В этом году экспозиция начнет работу 23 декабря. Здесь же с помощью Рождественской почты гости смогут отправить рождественскую открытку родным, близким, а также ребятам, находящимся в зоне СВО.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
9 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Рождественская ярмарка на Центральной площади в Шуе развернется с 27 декабря по 8 января. В ней участвуют местные производители, фермеры и ремесленники, которые представят свою продукцию.

Шуя

Рождественская ярмарка на Центральной площади в Шуе развернется с 27 декабря по 8 января. В ней участвуют местные производители, фермеры и ремесленники, которые представят свою продукцию.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

В дни фестиваля в Шую можно будет добраться на рельсовых автобусах – "Орланах". Они будут курсировать между Ивановом и Шуей практически весь день. Из Москвы и Нижнего Новгорода до Шуи можно добраться на "Ласточке".

Для гостей фестиваля, предпочитающих путешествия на машине, будут организованы бесплатные парковки при въезде в город.

Шуя

В дни фестиваля в Шую можно будет добраться на рельсовых автобусах – "Орланах". Они будут курсировать между Ивановом и Шуей практически весь день. Из Москвы и Нижнего Новгорода до Шуи можно добраться на "Ласточке".

Для гостей фестиваля, предпочитающих путешествия на машине, будут организованы бесплатные парковки при въезде в город.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
11 из 11
 
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