https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области

В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области - РИА Новости, 20.12.2024

В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области

США и НАТО не перестают показывать свою слабость в конфликте на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:32:00+03:00

2024-12-20T08:32:00+03:00

2024-12-20T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США и НАТО не перестают показывать свою слабость в конфликте на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.Так он отреагировал на попытку ВСУ нанести удар дальнобойными западными ракетами по России."Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса", — написал он. Накануне Миноброны заявило, что с территории Украины 18 декабря был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Силы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одну крылатую ракету отклонили от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html

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в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, россия