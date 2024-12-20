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В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 20.12.2024 (обновлено: 09:39 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области
В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области - РИА Новости, 20.12.2024
В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области
США и НАТО не перестают показывать свою слабость в конфликте на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:32:00+03:00
2024-12-20T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США и НАТО не перестают показывать свою слабость в конфликте на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.Так он отреагировал на попытку ВСУ нанести удар дальнобойными западными ракетами по России."Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса", — написал он. Накануне Миноброны заявило, что с территории Украины 18 декабря был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Силы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одну крылатую ракету отклонили от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.
https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html
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в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области

Аналитик Шрайвер заявил о слабости НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США и НАТО не перестают показывать свою слабость в конфликте на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
Так он отреагировал на попытку ВСУ нанести удар дальнобойными западными ракетами по России.
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"Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса", — написал он.

Накануне Миноброны заявило, что с территории Украины 18 декабря был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Силы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одну крылатую ракету отклонили от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.
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