В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области
Аналитик Шрайвер заявил о слабости НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области
© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США и НАТО не перестают показывать свою слабость в конфликте на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
Так он отреагировал на попытку ВСУ нанести удар дальнобойными западными ракетами по России.
"Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса", — написал он.
Накануне Миноброны заявило, что с территории Украины 18 декабря был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Силы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одну крылатую ракету отклонили от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.
Накануне Миноброны заявило, что с территории Украины 18 декабря был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Силы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одну крылатую ракету отклонили от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.