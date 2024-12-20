https://ria.ru/20241220/sholts-1990543546.html

Шольц выразил соболезнования близким пострадавших в Магдебурге

Шольц выразил соболезнования близким пострадавших в Магдебурге - РИА Новости, 20.12.2024

Шольц выразил соболезнования близким пострадавших в Магдебурге

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T23:21:00+03:00

2024-12-20T23:21:00+03:00

2024-12-20T23:51:00+03:00

в мире

теракт в магдебурге

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге."Сообщения из Магдебурга наводят на мысль о чём-то плохом. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга. Моя благодарность задействованным службам спасения в эти тревожные часы", - написал Шольц в социальной сети Х.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. MDR со ссылкой на уточнение полиции сообщает о как минимум одном погибшем, ранее сообщалось об 11 жертвах. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990543356.html

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-20T23:21 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, теракт в магдебурге, германия, олаф шольц