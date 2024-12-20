https://ria.ru/20241220/sharlot-1990405399.html
Певцу Шарлоту* запросили семь лет тюрьмы
Певцу Шарлоту* запросили семь лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2024
Певцу Шарлоту* запросили семь лет тюрьмы
Прокурор на прениях в Самарском областном суде запросил 7 лет 5 месяцев лишения свободы певцу Эдуарду Шарлоту* (внесен в перечень террористов и экстремистов),... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:58:00+03:00
2024-12-20T13:58:00+03:00
2024-12-20T15:14:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
эдуард шарлот
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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Прокурор на прениях в Самарском областном суде запросил 7 лет 5 месяцев лишения свободы певцу Эдуарду Шарлоту* (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в уничтожении официального документа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Рассмотрено уголовное дело Эдуарда Шарлота*... Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 5 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов с использованием интернета на срок 7 лет 5 месяцев со штрафом 299 тысяч рублей", - сказал прокурор.Прокурор также попросил исключить из обвинения статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти) и 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов).Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота* и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241206/sharlot-1987741134.html
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), эдуард шарлот
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Эдуард Шарлот
Певцу Шарлоту* запросили семь лет тюрьмы
Певцу Шарлоту* запросили семь лет и пять месяцев тюрьмы по пяти делам
САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Прокурор на прениях в Самарском областном суде запросил 7 лет 5 месяцев лишения свободы певцу Эдуарду Шарлоту* (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в уничтожении официального документа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассмотрено уголовное дело Эдуарда Шарлота
*... Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 5 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов с использованием интернета на срок 7 лет 5 месяцев со штрафом 299 тысяч рублей", - сказал прокурор.
Прокурор также попросил исключить из обвинения статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти) и 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов).
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота* и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.