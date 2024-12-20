https://ria.ru/20241220/sevpotok-1990435216.html

В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока"

В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока" - РИА Новости, 20.12.2024

В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока"

Верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода, заявил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:46:00+03:00

2024-12-20T15:46:00+03:00

2024-12-20T17:37:00+03:00

швейцария

северный поток

экономика

россия

европа

цуг (город)

дмитрий песков

северный поток — 2

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ЦУГ (Швейцария), 20 дек - РИА Новости. Верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода, заявил представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода "Северного потока - 2", Роберт Бехлер.Компания Transliq AG назначена в качестве временного административного управляющего Nord Stream 2 AG."Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро. Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации", - сказал Бехлер, выступая на судебном заседании в пятницу, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о будущем использовании газопровода, представитель компании напомнил о прогнозах на высокий спрос энергоносителей в Европе."Я думаю, что все мы можем делать одинаковые предположения относительно того, изменится ли геополитическая ситуация в следующие годы. Считается, что в Западной Европе будет высокий спрос на энергию, и как указано в оценочном отчете, транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность останется, основана и оценка (об использовании в будущем - ред.) газопровода", - пояснил представитель Transliq.Как сообщалось ранее, в пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.Как заявил судья, предполагается, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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https://ria.ru/20241122/merkel-1985225088.html

https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html

https://ria.ru/20241127/potok-1985952378.html

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