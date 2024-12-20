В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока"
Расходы на ремонт "Северного потока" составят максимально 633 миллиона евро
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ЦУГ (Швейцария), 20 дек - РИА Новости. Верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода, заявил представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода "Северного потока - 2", Роберт Бехлер.
Компания Transliq AG назначена в качестве временного административного управляющего Nord Stream 2 AG.
"Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро. Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации", - сказал Бехлер, выступая на судебном заседании в пятницу, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.
На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о будущем использовании газопровода, представитель компании напомнил о прогнозах на высокий спрос энергоносителей в Европе.
"Я думаю, что все мы можем делать одинаковые предположения относительно того, изменится ли геополитическая ситуация в следующие годы. Считается, что в Западной Европе будет высокий спрос на энергию, и как указано в оценочном отчете, транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность останется, основана и оценка (об использовании в будущем - ред.) газопровода", - пояснил представитель Transliq.
Как сообщалось ранее, в пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
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Как заявил судья, предполагается, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.
Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.