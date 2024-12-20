Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока" - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 20.12.2024 (обновлено: 17:37 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sevpotok-1990435216.html
В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока"
В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока" - РИА Новости, 20.12.2024
В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока"
Верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода, заявил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:46:00+03:00
2024-12-20T17:37:00+03:00
швейцария
северный поток
экономика
россия
европа
цуг (город)
дмитрий песков
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg
ЦУГ (Швейцария), 20 дек - РИА Новости. Верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода, заявил представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода "Северного потока - 2", Роберт Бехлер.Компания Transliq AG назначена в качестве временного административного управляющего Nord Stream 2 AG."Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро. Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации", - сказал Бехлер, выступая на судебном заседании в пятницу, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о будущем использовании газопровода, представитель компании напомнил о прогнозах на высокий спрос энергоносителей в Европе."Я думаю, что все мы можем делать одинаковые предположения относительно того, изменится ли геополитическая ситуация в следующие годы. Считается, что в Западной Европе будет высокий спрос на энергию, и как указано в оценочном отчете, транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность останется, основана и оценка (об использовании в будущем - ред.) газопровода", - пояснил представитель Transliq.Как сообщалось ранее, в пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.Как заявил судья, предполагается, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241220/zaharova-1990404762.html
https://ria.ru/20241122/merkel-1985225088.html
https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html
https://ria.ru/20241127/potok-1985952378.html
швейцария
россия
европа
цуг (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:200:940:905_1920x0_80_0_0_dad005318388f47ef0f36afc03a2b0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, северный поток, экономика, россия, европа, цуг (город), дмитрий песков, северный поток — 2, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф
Швейцария, Северный поток, Экономика, Россия, Европа, Цуг (город), Дмитрий Песков, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ
В Швейцарии оценили расходы на ремонт "Северного потока"

Расходы на ремонт "Северного потока" составят максимально 633 миллиона евро

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЦУГ (Швейцария), 20 дек - РИА Новости. Верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода, заявил представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода "Северного потока - 2", Роберт Бехлер.
Компания Transliq AG назначена в качестве временного административного управляющего Nord Stream 2 AG.
Северный поток -2 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США в связи с "Северными потоками"
Вчера, 13:57
"Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро. Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации", - сказал Бехлер, выступая на судебном заседании в пятницу, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.
На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о будущем использовании газопровода, представитель компании напомнил о прогнозах на высокий спрос энергоносителей в Европе.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"
22 ноября, 15:54
"Я думаю, что все мы можем делать одинаковые предположения относительно того, изменится ли геополитическая ситуация в следующие годы. Считается, что в Западной Европе будет высокий спрос на энергию, и как указано в оценочном отчете, транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность останется, основана и оценка (об использовании в будущем - ред.) газопровода", - пояснил представитель Transliq.
Как сообщалось ранее, в пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2"
26 ноября, 12:47
Как заявил судья, предполагается, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.
Как сообщалось ранее, процедура банкротства оператора продлялась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
На "Северных потоках" разместили не менее шести бомб, сообщили СМИ
27 ноября, 11:21
 
ШвейцарияСеверный потокЭкономикаРоссияЕвропаЦуг (город)Дмитрий ПесковСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала