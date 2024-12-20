https://ria.ru/20241220/sevmash-1990313436.html

На "Севмаше" готовы строить авианосец будущего

На "Севмаше" готовы строить авианосец будущего - РИА Новости, 20.12.2024

На "Севмаше" готовы строить авианосец будущего

Мощности крупнейшей верфи в РФ, завода "Севмаш", позволяют строительство кораблей класса "авианосец" водоизмещением порядка 100 тысяч тонн, заявил в интервью... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:01:00+03:00

2024-12-20T09:01:00+03:00

2024-12-20T09:01:00+03:00

безопасность

россия

ссср

николаев (украина)

михаил будниченко

севмаш

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Сергей Сафронов. Мощности крупнейшей верфи в РФ, завода "Севмаш", позволяют строительство кораблей класса "авианосец" водоизмещением порядка 100 тысяч тонн, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. "Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей. Во времена СССР корабли класса "авианосец" строились в Николаеве на Украине. В частности, там построен единственный в ВМФ РФ авианосец "Адмирал Кузнецов". Строительство авианосца будущего водоизмещением порядка 100 тысяч тонн сейчас прорабатывается. "Проектные мощности предприятия изначально были рассчитаны на создание кораблей различных классов и назначений. Это подтверждает первый госзаказ "Севмаша" – на заводе должны были построить самый большой корабль в мире – линкор "Советская Белоруссия". Когда предприятие приступило к строительству АПЛ (атомная подводная лодка) третьего поколения, на заводе провели реконструкцию и мощности увеличили в разы. Сейчас мы активно занимаемся модернизацией предприятия в рамках государственной целевой программы – готовим предприятие для перспективных кораблей. Мощности "Севмаша" позволяют создавать любые сложные проекты", - сказал Будниченко.

https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html

россия

ссср

николаев (украина)

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ссср, николаев (украина), михаил будниченко, севмаш