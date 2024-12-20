https://ria.ru/20241220/sevmash-1990300384.html

"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения

"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 20.12.2024

"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения

"Севмаш" уже готовится к строительству атомных подводных лодок пятого поколения: обновляет цеха, внедряется новая техника и оборудование, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:28:00+03:00

2024-12-20T04:28:00+03:00

2024-12-20T04:29:00+03:00

безопасность

россия

михаил будниченко

сергей сафронов (телеведущий)

севмаш

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Севмаш" уже готовится к строительству атомных подводных лодок пятого поколения: обновляет цеха, внедряется новая техника и оборудование, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. "Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей. Ранее главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявлял о необходимости строительства АПЛ пятого поколения на рубеже 2020-2030-х годов. "Развитие "Севмаша" не стоит на месте. Мы обязаны идти в ногу со временем. Сегодня в подготовке к решению перспективных задач сделано многое. Работы проводятся в рамках программы модернизации и перевооружения Объединенной судостроительной корпорации. Отмечу, что "Севмаш" как крупнейшее предприятие в контуре ОСК находится в приоритете. Обновление цехов, поставка новой техники и оборудования, создание специализированных производств для строительства и испытаний АПЛ четвертого поколения и подготовка к созданию будущих поколений подводных атомоходов ведется по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и ОСК", - сказал Будниченко.

https://ria.ru/20241220/podlodka-1990297019.html

https://ria.ru/20241218/vmf-1989904132.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, михаил будниченко, сергей сафронов (телеведущий), севмаш, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)