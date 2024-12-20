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"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 20.12.2024
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04:28 20.12.2024 (обновлено: 04:29 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sevmash-1990300384.html
"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения
"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 20.12.2024
"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения
"Севмаш" уже готовится к строительству атомных подводных лодок пятого поколения: обновляет цеха, внедряется новая техника и оборудование, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:28:00+03:00
2024-12-20T04:29:00+03:00
безопасность
россия
михаил будниченко
сергей сафронов (телеведущий)
севмаш
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Севмаш" уже готовится к строительству атомных подводных лодок пятого поколения: обновляет цеха, внедряется новая техника и оборудование, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. "Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей. Ранее главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявлял о необходимости строительства АПЛ пятого поколения на рубеже 2020-2030-х годов. "Развитие "Севмаша" не стоит на месте. Мы обязаны идти в ногу со временем. Сегодня в подготовке к решению перспективных задач сделано многое. Работы проводятся в рамках программы модернизации и перевооружения Объединенной судостроительной корпорации. Отмечу, что "Севмаш" как крупнейшее предприятие в контуре ОСК находится в приоритете. Обновление цехов, поставка новой техники и оборудования, создание специализированных производств для строительства и испытаний АПЛ четвертого поколения и подготовка к созданию будущих поколений подводных атомоходов ведется по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и ОСК", - сказал Будниченко.
https://ria.ru/20241220/podlodka-1990297019.html
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безопасность, россия, михаил будниченко, сергей сафронов (телеведущий), севмаш, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Михаил Будниченко, Сергей Сафронов (телеведущий), Севмаш, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"Севмаш" готовится к строительству АПЛ пятого поколения

"Севмаш" обновляет производство для строительства АПЛ пятого поколения

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкРоссийская атомная подводная лодка
Российская атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Российская атомная подводная лодка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Севмаш" уже готовится к строительству атомных подводных лодок пятого поколения: обновляет цеха, внедряется новая техника и оборудование, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.
"Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей.
Атомная подводная лодка проекта 885 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
АПЛ "Архангельск" прошла все испытания
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Ранее главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявлял о необходимости строительства АПЛ пятого поколения на рубеже 2020-2030-х годов.
"Развитие "Севмаша" не стоит на месте. Мы обязаны идти в ногу со временем. Сегодня в подготовке к решению перспективных задач сделано многое. Работы проводятся в рамках программы модернизации и перевооружения Объединенной судостроительной корпорации. Отмечу, что "Севмаш" как крупнейшее предприятие в контуре ОСК находится в приоритете. Обновление цехов, поставка новой техники и оборудования, создание специализированных производств для строительства и испытаний АПЛ четвертого поколения и подготовка к созданию будущих поколений подводных атомоходов ведется по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и ОСК", - сказал Будниченко.
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БезопасностьРоссияМихаил БудниченкоСергей Сафронов (телеведущий)СевмашОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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