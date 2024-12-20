https://ria.ru/20241220/semya-1990469489.html

Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии

Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии - РИА Новости, 20.12.2024

Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии

Тема защиты семьи имеет непреходящий характер для решения проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:07:00+03:00

2024-12-20T17:07:00+03:00

2024-12-20T17:13:00+03:00

общество

владимир путин

демография

год семьи

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Тема защиты семьи имеет непреходящий характер для решения проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что эта тема, тема поддержки и защиты семьи, ее ценности, престижа, статуса имеют безусловно непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере", - сказал Путин на заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей.

https://ria.ru/20240905/vyplaty-1765442132.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, демография, год семьи