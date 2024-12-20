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Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии - РИА Новости, 20.12.2024
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17:07 20.12.2024 (обновлено: 17:13 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/semya-1990469489.html
Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии
Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии - РИА Новости, 20.12.2024
Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии
Тема защиты семьи имеет непреходящий характер для решения проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:07:00+03:00
2024-12-20T17:13:00+03:00
общество
владимир путин
демография
год семьи
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Тема защиты семьи имеет непреходящий характер для решения проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что эта тема, тема поддержки и защиты семьи, ее ценности, престижа, статуса имеют безусловно непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере", - сказал Путин на заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей.
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общество, владимир путин, демография, год семьи
Общество, Владимир Путин, Демография, Год семьи
Путин назвал защиту семьи важной для решения проблем демографии

Путин: защита семьи имеет непреходящий характер для решения проблем демографии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Тема защиты семьи имеет непреходящий характер для решения проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы понимаем, что эта тема, тема поддержки и защиты семьи, ее ценности, престижа, статуса имеют безусловно непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере", - сказал Путин на заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей.
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ОбществоВладимир ПутинДемографияГод семьи
 
 
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