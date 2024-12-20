Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили села Успеновка и Новопустынка в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
Кроме того, в период с 14 декабря бойцы группировок "Центр" и "Юг" освободили Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Пушкино и Старые Терны.
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Успеновка находится в восьми километрах к юго-западу от Курахово. Освобождение этого села позволяет выйти на город с юго-западной стороны.
Группировки также нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.
ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю потеряли:
- свыше 2365 военных;
- танк;
- пять бронетранспортеров, в том числе Stryker;
- три М113 производства США;
- 12 боевых бронированных машин;
- 20 автомобилей;
- 17 орудий полевой артиллерии, из которых семь западного производства;
- четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
- пять складов с боеприпасами.
© ИнфографикаСело Успеновка
© Инфографика
Село Успеновка
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили:
- свыше 2945 военных;
- два танка;
- 15 боевых бронированных машин, в том числе три БМП Bradley;
- два бронетранспортера М113;
- 23 автомобиля;
- 43 орудия полевой артиллерии.
© ИнфографикаПоселок Новопустынка
© Инфографика
Поселок Новопустынка