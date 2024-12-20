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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 20.12.2024 (обновлено: 15:06 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sela-1990382677.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:01:00+03:00
2024-12-20T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.Кроме того, в период с 14 декабря бойцы группировок "Центр" и "Юг" освободили Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Пушкино и Старые Терны.Группировки также нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю потеряли:Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили села Успеновка и Новопустынка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Снайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
Кроме того, в период с 14 декабря бойцы группировок "Центр" и "Юг" освободили Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Пушкино и Старые Терны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Успеновка находится в восьми километрах к юго-западу от Курахово. Освобождение этого села позволяет выйти на город с юго-западной стороны.

Группировки также нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.
ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю потеряли:
  • свыше 2365 военных;
  • танк;
  • пять бронетранспортеров, в том числе Stryker;
  • три М113 производства США;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 20 автомобилей;
  • 17 орудий полевой артиллерии, из которых семь западного производства;
  • четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
  • пять складов с боеприпасами.
© ИнфографикаСело Успеновка
Подразделения группировки войск Южной освободили село Успеновка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Село Успеновка
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили:
  • свыше 2945 военных;
  • два танка;
  • 15 боевых бронированных машин, в том числе три БМП Bradley;
  • два бронетранспортера М113;
  • 23 автомобиля;
  • 43 орудия полевой артиллерии.
© ИнфографикаПоселок Новопустынка
Подразделения группировки войск Южной освободили поселок Новопустынка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Поселок Новопустынка
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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