https://ria.ru/20241220/sela-1990382677.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:01:00+03:00

2024-12-20T13:01:00+03:00

2024-12-20T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.Кроме того, в период с 14 декабря бойцы группировок "Центр" и "Юг" освободили Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Пушкино и Старые Терны.Группировки также нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю потеряли:Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2024

Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность