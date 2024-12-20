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После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек - РИА Новости, 20.12.2024
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:41:00+03:00
2024-12-20T20:41:00+03:00
2024-12-20T20:41:00+03:00
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ТУЛА, 20 дек - РИА Новости. После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина на девятом месяце, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Хинштейн сообщал о шести погибших, включая ребенка, а также о десяти пострадавших. По словам врио главы региона, сейчас в Рыльске находится и.о заместителя губернатора Андрей Белостоцкий - заслуженный врач России доктор, медицинских наук. "По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось девять человек, пять из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших - женщина, находящаяся на девятом месяце беременности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990515226.html
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происшествия, рыльск, россия, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Россия, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек
Среди обратившихся за медпомощью после атаки ВСУ на Рыльск есть беременная