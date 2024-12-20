https://ria.ru/20241220/rylsk-1990532272.html

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек - РИА Новости, 20.12.2024

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:41:00+03:00

2024-12-20T20:41:00+03:00

2024-12-20T20:41:00+03:00

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ТУЛА, 20 дек - РИА Новости. После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина на девятом месяце, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Хинштейн сообщал о шести погибших, включая ребенка, а также о десяти пострадавших. По словам врио главы региона, сейчас в Рыльске находится и.о заместителя губернатора Андрей Белостоцкий - заслуженный врач России доктор, медицинских наук. "По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось девять человек, пять из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших - женщина, находящаяся на девятом месяце беременности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990515226.html

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происшествия, рыльск, россия, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины