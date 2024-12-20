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После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990532272.html
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек - РИА Новости, 20.12.2024
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:41:00+03:00
2024-12-20T20:41:00+03:00
происшествия
рыльск
россия
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ТУЛА, 20 дек - РИА Новости. После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина на девятом месяце, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Хинштейн сообщал о шести погибших, включая ребенка, а также о десяти пострадавших. По словам врио главы региона, сейчас в Рыльске находится и.о заместителя губернатора Андрей Белостоцкий - заслуженный врач России доктор, медицинских наук. "По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось девять человек, пять из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших - женщина, находящаяся на девятом месяце беременности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990515226.html
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происшествия, рыльск, россия, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Россия, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек

Среди обратившихся за медпомощью после атаки ВСУ на Рыльск есть беременная

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области. Архивное фото
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ТУЛА, 20 дек - РИА Новости. После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, пять из них направлены в больницу в Курск, среди пострадавших - беременная женщина на девятом месяце, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Хинштейн сообщал о шести погибших, включая ребенка, а также о десяти пострадавших.
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Прокуратура открыла горячую линию в Рыльске после удара ВСУ
Вчера, 19:05
По словам врио главы региона, сейчас в Рыльске находится и.о заместителя губернатора Андрей Белостоцкий - заслуженный врач России доктор, медицинских наук.
"По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось девять человек, пять из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших - женщина, находящаяся на девятом месяце беременности", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскРоссияАлександр ХинштейнАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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