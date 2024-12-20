https://ria.ru/20241220/rylsk-1990515226.html

Прокуратура открыла горячую линию в Рыльске после удара ВСУ

Прокуратура открыла горячую линию в Рыльске после удара ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

Прокуратура открыла горячую линию в Рыльске после удара ВСУ

Прокуратура Курской области сообщила, что открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан в Рыльске после ракетного удара ВСУ. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:05:00+03:00

2024-12-20T19:05:00+03:00

2024-12-20T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

рыльск

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура Курской области сообщила, что открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан в Рыльске после ракетного удара ВСУ. "Прокуратура Курской области открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан в Рыльске", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в пятницу около 15.30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка, а также о десяти пострадавших, среди них - 13-летний ребенок. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990461000.html

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происшествия, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины