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Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 20.12.2024 (обновлено: 18:59 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН - РИА Новости, 20.12.2024
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Москва поднимет тему ударов ВСУ по Рыльску в Курской области в пятницу на заседании СБ ООН, сообщила РИА новости официальный предоставить МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.12.2024
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оон
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
москва
мария захарова
вооруженные силы украины
совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва поднимет тему ударов ВСУ по Рыльску в Курской области в пятницу на заседании СБ ООН, сообщила РИА новости официальный предоставить МИД РФ Мария Захарова."РФ поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу", - сказала она.В результате ракетного удара ВСУ в пятницу в Рыльске в Курской области погибли шесть человек, включая ребенка, в больницу доставлены десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html
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оон, рыльск, курская область, москва, мария захарова, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, общество
ООН, Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Москва, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Общество
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН

Захарова заявила, что на заседании СБ ООН в пятницу обсудят удары по Рыльску

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва поднимет тему ударов ВСУ по Рыльску в Курской области в пятницу на заседании СБ ООН, сообщила РИА новости официальный предоставить МИД РФ Мария Захарова.
"РФ поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу", - сказала она.
В результате ракетного удара ВСУ в пятницу в Рыльске в Курской области погибли шесть человек, включая ребенка, в больницу доставлены десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка.
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеООНРыльскКурская областьМоскваМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНОбщество
 
 
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