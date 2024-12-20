https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН - РИА Новости, 20.12.2024
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Москва поднимет тему ударов ВСУ по Рыльску в Курской области в пятницу на заседании СБ ООН, сообщила РИА новости официальный предоставить МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:53:00+03:00
2024-12-20T18:53:00+03:00
2024-12-20T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва поднимет тему ударов ВСУ по Рыльску в Курской области в пятницу на заседании СБ ООН, сообщила РИА новости официальный предоставить МИД РФ Мария Захарова."РФ поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу", - сказала она.В результате ракетного удара ВСУ в пятницу в Рыльске в Курской области погибли шесть человек, включая ребенка, в больницу доставлены десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка.
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Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Захарова заявила, что на заседании СБ ООН в пятницу обсудят удары по Рыльску