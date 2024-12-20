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В Рыльске продолжают работать экстренные службы - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 20.12.2024 (обновлено: 18:52 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990511720.html
В Рыльске продолжают работать экстренные службы
В Рыльске продолжают работать экстренные службы - РИА Новости, 20.12.2024
В Рыльске продолжают работать экстренные службы
Экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:51:00+03:00
2024-12-20T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Сейчас в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые меры принимаются незамедлительно", - говорится в сообщении. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Врио губернатора Александра Хинштейна рассказал, что, по предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек, включая 13-летнего ребенка, получили легкие травмы.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html
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происшествия, рыльск, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
В Рыльске продолжают работать экстренные службы

Экстренные службы продолжают работу в Рыльске и оценивают ущерб

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Сейчас в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые меры принимаются незамедлительно", - говорится в сообщении.
Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Врио губернатора Александра Хинштейна рассказал, что, по предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек, включая 13-летнего ребенка, получили легкие травмы.
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскАлександр ХинштейнАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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