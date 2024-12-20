https://ria.ru/20241220/rylsk-1990511720.html

В Рыльске продолжают работать экстренные службы

В Рыльске продолжают работать экстренные службы - РИА Новости, 20.12.2024

В Рыльске продолжают работать экстренные службы

Экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:51:00+03:00

2024-12-20T18:51:00+03:00

2024-12-20T18:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльск

александр хинштейн

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Сейчас в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые меры принимаются незамедлительно", - говорится в сообщении. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу. Врио губернатора Александра Хинштейна рассказал, что, по предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек, включая 13-летнего ребенка, получили легкие травмы.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html

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происшествия, рыльск, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины