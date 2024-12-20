https://ria.ru/20241220/rylsk-1990509285.html
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек - РИА Новости, 20.12.2024
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:41:00+03:00
2024-12-20T18:41:00+03:00
2024-12-20T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
рыльск
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_101:0:1081:551_1920x0_80_0_0_f5c7e673a656efee6ef7daab2b0b4a06.jpg
КУРСК, 20 дек — РИА Новости. После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок", — написал он.Кроме того, девять человек обратились за медпомощью, пятерых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, указал руководитель региона.Сейчас в городе продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, добавил Хинштейн.Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html
https://ria.ru/20241218/atacms-1989970212.html
курская область
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_f6e147c0a13ccdc98e80a680702ef126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, происшествия, рыльск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску погибли 6 человек, включая ребенка
КУРСК, 20 дек — РИА Новости.
После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале
.
"К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок", — написал он.
Кроме того, девять человек обратились за медпомощью, пятерых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, указал руководитель региона.
Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
Сейчас в городе продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, добавил Хинштейн
.
Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".