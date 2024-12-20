https://ria.ru/20241220/rylsk-1990509285.html

При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек

При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек - РИА Новости, 20.12.2024

При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек

После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:41:00+03:00

2024-12-20T18:41:00+03:00

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КУРСК, 20 дек — РИА Новости. После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок", — написал он.Кроме того, девять человек обратились за медпомощью, пятерых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, указал руководитель региона.Сейчас в городе продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, добавил Хинштейн.Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html

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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, рыльск, александр хинштейн