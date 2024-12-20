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При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 20.12.2024 (обновлено: 20:18 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990509285.html
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек - РИА Новости, 20.12.2024
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:41:00+03:00
2024-12-20T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
рыльск
александр хинштейн
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КУРСК, 20 дек — РИА Новости. После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок", — написал он.Кроме того, девять человек обратились за медпомощью, пятерых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, указал руководитель региона.Сейчас в городе продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, добавил Хинштейн.Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html
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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, рыльск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн
При обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек

Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску погибли 6 человек, включая ребенка

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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КУРСК, 20 дек — РИА Новости. После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок", — написал он.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области
Кроме того, девять человек обратились за медпомощью, пятерых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, указал руководитель региона.

Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.

Сейчас в городе продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, добавил Хинштейн.
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Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествияРыльскАлександр Хинштейн
 
 
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