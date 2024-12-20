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При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS
Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:01:00+03:00
2024-12-20T18:01:00+03:00
2024-12-20T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинтейн в своем Telegram-канале."Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО "HIMARS", - написал Хинштейн.
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россия, вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, рсзо himars, рыльск
Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Александр Хинштейн, Специальная военная операция на Украине, РСЗО HIMARS, Рыльск
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS
Хинштейн: ПВО сбила несколько ракет HIMARS при обстреле Рыльска ВСУ