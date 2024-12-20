https://ria.ru/20241220/rylsk-1990491021.html

При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS

При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024

При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS

Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 20.12.2024

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россия

вооруженные силы украины

курская область

александр хинштейн

специальная военная операция на украине

рсзо himars

рыльск

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинтейн в своем Telegram-канале."Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО "HIMARS", - написал Хинштейн.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990488236.html

россия

курская область

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россия, вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, рсзо himars, рыльск