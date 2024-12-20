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При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 20.12.2024 (обновлено: 18:10 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990491021.html
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS - РИА Новости, 20.12.2024
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS
Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:01:00+03:00
2024-12-20T18:10:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
курская область
александр хинштейн
специальная военная операция на украине
рсзо himars
рыльск
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинтейн в своем Telegram-канале."Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО "HIMARS", - написал Хинштейн.
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россия
курская область
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россия, вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, рсзо himars, рыльск
Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Александр Хинштейн, Специальная военная операция на Украине, РСЗО HIMARS, Рыльск
При обстреле Рыльска было сбито несколько ракет HIMARS

Хинштейн: ПВО сбила несколько ракет HIMARS при обстреле Рыльска ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Силами ПВО РФ сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время украинской атаки по курскому Рыльску, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинтейн в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО "HIMARS", - написал Хинштейн.
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
При обстреле Рыльска погибли несколько человек
Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьАлександр ХинштейнРСЗО HIMARSРыльск
 
 
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