https://ria.ru/20241220/rylsk-1990488236.html

При обстреле Рыльска погибли несколько человек

При обстреле Рыльска погибли несколько человек - РИА Новости, 20.12.2024

При обстреле Рыльска погибли несколько человек

При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:52:00+03:00

2024-12-20T17:52:00+03:00

2024-12-20T18:30:00+03:00

рыльск

курская область

рсзо himars

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_101:0:1081:551_1920x0_80_0_0_f5c7e673a656efee6ef7daab2b0b4a06.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет."В качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается", — указали в ведомстве.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.При атаке повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул Хинштейн.Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989574866.html

https://ria.ru/20241218/atacms-1989970212.html

рыльск

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рыльск, курская область, рсзо himars, украина