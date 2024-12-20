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При обстреле Рыльска погибли несколько человек - РИА Новости, 20.12.2024
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17:52 20.12.2024 (обновлено: 18:30 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990488236.html
При обстреле Рыльска погибли несколько человек
При обстреле Рыльска погибли несколько человек - РИА Новости, 20.12.2024
При обстреле Рыльска погибли несколько человек
При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:52:00+03:00
2024-12-20T18:30:00+03:00
рыльск
курская область
рсзо himars
украина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет."В качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается", — указали в ведомстве.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.При атаке повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул Хинштейн.Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
https://ria.ru/20241217/ssha-1989574866.html
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рыльск
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рыльск, курская область, рсзо himars, украина
Рыльск, Курская область, РСЗО HIMARS, Украина
При обстреле Рыльска погибли несколько человек

По предварительным данным, при обстреле Рыльска есть погибшие и пострадавшие

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет.
"В качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается", — указали в ведомстве.
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ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.
При атаке повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.
Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул Хинштейн.
Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
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