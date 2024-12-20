При обстреле Рыльска погибли несколько человек
По предварительным данным, при обстреле Рыльска есть погибшие и пострадавшие
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет.
"В качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается", — указали в ведомстве.
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ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.
При атаке повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.
Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул Хинштейн.
Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
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