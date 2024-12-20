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После обстрела Рыльска завели дело о теракте - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 20.12.2024 (обновлено: 17:53 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html
После обстрела Рыльска завели дело о теракте
После обстрела Рыльска завели дело о теракте - РИА Новости, 20.12.2024
После обстрела Рыльска завели дело о теракте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:50:00+03:00
2024-12-20T17:53:00+03:00
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
рыльск
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В пятницу боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. Подчеркивается, что в качестве целей были выбраны гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается."По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990488236.html
россия
курская область
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, курская область, рыльск
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльск
После обстрела Рыльска завели дело о теракте

СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

© Кадр видео из соцсетейПоследствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В пятницу боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. Подчеркивается, что в качестве целей были выбраны гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается.
"По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
При обстреле Рыльска погибли несколько человек
Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская областьРыльск
 
 
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