https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html

После обстрела Рыльска завели дело о теракте

После обстрела Рыльска завели дело о теракте - РИА Новости, 20.12.2024

После обстрела Рыльска завели дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:50:00+03:00

2024-12-20T17:50:00+03:00

2024-12-20T17:53:00+03:00

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

рыльск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990486090_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_4d786e8caf54b0b45f08b1df682e26b3.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В пятницу боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. Подчеркивается, что в качестве целей были выбраны гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается."По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990488236.html

россия

курская область

рыльск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, курская область, рыльск