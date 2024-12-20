https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487663.html

Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ

Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ

Автостанция курского города Рыльск, который подвергся обстрелам ВСУ, работает, сообщила РИА Новости сотрудница транспортной инфраструктуры. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:50:00+03:00

2024-12-20T17:50:00+03:00

2024-12-20T17:59:00+03:00

рыльск

вооруженные силы украины

происшествия

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александр хинштейн

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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Автостанция курского города Рыльск, который подвергся обстрелам ВСУ, работает, сообщила РИА Новости сотрудница транспортной инфраструктуры."Мы уже работаем сейчас, отправляем автобусы до 6 и завтра выйдем к 7 часам на работу. Придут ли из Курска к нам автобусы? Будем надеяться, что придут", - сказала сотрудница автостанции.Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html

рыльск

курская область

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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, андрей белоусов, александр хинштейн