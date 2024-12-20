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Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
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17:50 20.12.2024 (обновлено: 17:59 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487663.html
Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ
Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ
Автостанция курского города Рыльск, который подвергся обстрелам ВСУ, работает, сообщила РИА Новости сотрудница транспортной инфраструктуры. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:50:00+03:00
2024-12-20T17:59:00+03:00
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
андрей белоусов
александр хинштейн
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Автостанция курского города Рыльск, который подвергся обстрелам ВСУ, работает, сообщила РИА Новости сотрудница транспортной инфраструктуры."Мы уже работаем сейчас, отправляем автобусы до 6 и завтра выйдем к 7 часам на работу. Придут ли из Курска к нам автобусы? Будем надеяться, что придут", - сказала сотрудница автостанции.Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html
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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, андрей белоусов, александр хинштейн
Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Андрей Белоусов, Александр Хинштейн
Автостанция Рыльска работает после массированного обстрела ВСУ

Автостанция Рыльска, подвергшаяся массированному обстрелу ВСУ, работает

© Кадр видео из соцсетейПоследствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Автостанция курского города Рыльск, который подвергся обстрелам ВСУ, работает, сообщила РИА Новости сотрудница транспортной инфраструктуры.
"Мы уже работаем сейчас, отправляем автобусы до 6 и завтра выйдем к 7 часам на работу. Придут ли из Курска к нам автобусы? Будем надеяться, что придут", - сказала сотрудница автостанции.
Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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РыльскВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьАндрей БелоусовАлександр Хинштейн
 
 
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