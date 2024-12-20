https://ria.ru/20241220/rylsk-1990476367.html

В Рыльске ведут обход квартир после ракетного обстрела ВСУ

В Рыльске ведут обход квартир после ракетного обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

В Рыльске ведут обход квартир после ракетного обстрела ВСУ

Власти проводят обход квартир, перекрывают разбитые коммуникации и оказывают необходимую помощь жителям Рыльска Курской области после ракетного обстрела ВСУ,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:23:00+03:00

2024-12-20T17:23:00+03:00

2024-12-20T17:49:00+03:00

рыльск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

андрей белоусов

александр хинштейн

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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Власти проводят обход квартир, перекрывают разбитые коммуникации и оказывают необходимую помощь жителям Рыльска Курской области после ракетного обстрела ВСУ, сообщил РИА Новости глава города Сергей Курносов."Сейчас занимаемся обходом квартир, перекрываем разбитые коммуникации — водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. Смотрим, где выбиты окна, узнаем, чем нужно оказать помощь. Все службы работают в экстренном режиме", - сказал Курносов.Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html

рыльск

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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, андрей белоусов, александр хинштейн