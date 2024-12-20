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Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску
Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:37:00+03:00
2024-12-20T16:37:00+03:00
2024-12-20T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
рыльск
курская область
происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 20 дек – РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения", - сообщил Хинштейн.По его словам, на место отправились врио председателя правительства Курской области и его заместители."Работают на месте все оперативные и тревожные службы, работает МЧС", - сказал Хинштейн.
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вооруженные силы украины, рыльск, курская область, происшествия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Рыльск, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску
Хинштейн сообщил о работе оперативных служб после ракетного удара ВСУ по Рыльску