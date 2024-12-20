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Хинштейн отправится в Рыльск после Госсовета
Хинштейн отправится в Рыльск после Госсовета - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн отправится в Рыльск после Госсовета
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:36:00+03:00
2024-12-20T16:36:00+03:00
2024-12-20T16:50:00+03:00
рыльск
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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КУРСК, 20 дек – РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета. Сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, на место отправились врио председателя правительства Курской области и его заместители."Работают на месте все оперативные и тревожные службы, работает МЧС", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20241220/vsu-1990451557.html
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рыльск, происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Рыльск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Хинштейн отправится в Рыльск после Госсовета
Хинштейн заявил, что отправится в Рыльск после Госсовета