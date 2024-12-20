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Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 20.12.2024 (обновлено: 11:37 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rossija-1990345599.html
Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США
Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США - РИА Новости, 20.12.2024
Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США
Россия находится в доминирующем положении на Украине и в шаге от победы, а у Запада "большие проблемы", заявил американский профессор Джон Миршаймер. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:23:00+03:00
2024-12-20T11:37:00+03:00
россия
украина
нью-джерси
джон миршаймер
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия находится в доминирующем положении на Украине и в шаге от победы, а у Запада "большие проблемы", заявил американский профессор Джон Миршаймер. "По большей части русские контролируют ситуацию на поле боя… Сегодня российская армия намного в лучшей форме, чем… в феврале 2022 года. И конечно, украинская армия находится в гораздо худшем состоянии, и поэтому русские в шаге от победы на Украине… (президент России Владимир – ред.) Путин находится в доминирующем положении, по моему мнению…, и он это знает. Он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он также знает, что ракета "Орешник" достигнет цели, несмотря ни на что", - сообщил он в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. При этом, избранному американскому президенту Дональду Трампу, по мнению Миршаймера, "досталась ужасная ситуация" от предыдущей администрации. Профессор отметил, что Трампу будет тяжело добиться соглашения с Путиным, которое он сможет "продать на Западе". Миршаймер также раскритиковал решение властей США разрешить ВСУ удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории России, назвав его "глупым". Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. По его словам, это связано с тем, что РФ становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики.
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россия, украина, нью-джерси, джон миршаймер, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Нью-Джерси, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США

Профессор Миршаймер считает, что Россия находится в шаге от победы на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия находится в доминирующем положении на Украине и в шаге от победы, а у Запада "большие проблемы", заявил американский профессор Джон Миршаймер.
"По большей части русские контролируют ситуацию на поле боя… Сегодня российская армия намного в лучшей форме, чем… в феврале 2022 года. И конечно, украинская армия находится в гораздо худшем состоянии, и поэтому русские в шаге от победы на Украине… (президент России Владимир – ред.) Путин находится в доминирующем положении, по моему мнению…, и он это знает. Он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он также знает, что ракета "Орешник" достигнет цели, несмотря ни на что", - сообщил он в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
При этом, избранному американскому президенту Дональду Трампу, по мнению Миршаймера, "досталась ужасная ситуация" от предыдущей администрации. Профессор отметил, что Трампу будет тяжело добиться соглашения с Путиным, которое он сможет "продать на Западе".
Миршаймер также раскритиковал решение властей США разрешить ВСУ удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории России, назвав его "глупым".
Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. По его словам, это связано с тем, что РФ становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНью-ДжерсиДжон МиршаймерВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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