https://ria.ru/20241220/rossija-1990345599.html

Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США

Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США - РИА Новости, 20.12.2024

Россия находится в шаге от победы на Украине, заявили в США

Россия находится в доминирующем положении на Украине и в шаге от победы, а у Запада "большие проблемы", заявил американский профессор Джон Миршаймер. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:23:00+03:00

2024-12-20T11:23:00+03:00

2024-12-20T11:37:00+03:00

россия

украина

нью-джерси

джон миршаймер

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614598_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_0685671beab7dc0262856127fd417379.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия находится в доминирующем положении на Украине и в шаге от победы, а у Запада "большие проблемы", заявил американский профессор Джон Миршаймер. "По большей части русские контролируют ситуацию на поле боя… Сегодня российская армия намного в лучшей форме, чем… в феврале 2022 года. И конечно, украинская армия находится в гораздо худшем состоянии, и поэтому русские в шаге от победы на Украине… (президент России Владимир – ред.) Путин находится в доминирующем положении, по моему мнению…, и он это знает. Он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он также знает, что ракета "Орешник" достигнет цели, несмотря ни на что", - сообщил он в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. При этом, избранному американскому президенту Дональду Трампу, по мнению Миршаймера, "досталась ужасная ситуация" от предыдущей администрации. Профессор отметил, что Трампу будет тяжело добиться соглашения с Путиным, которое он сможет "продать на Западе". Миршаймер также раскритиковал решение властей США разрешить ВСУ удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории России, назвав его "глупым". Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. По его словам, это связано с тем, что РФ становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики.

https://ria.ru/20241118/voyna-1984342162.html

россия

украина

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, нью-джерси, джон миршаймер, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины