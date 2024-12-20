Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов
Росатом запустит еще два комплекса по обезвреживанию опасных отходов в 2025 году
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2025 году запустить в России еще два комплекса по обезвреживанию опасных промышленных отходов I и II классов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
В рамках завершающегося в 2024 году национального проекта "Экология" "Росатом" занимался созданием безопасной и эффективной системы обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории России. Эти работы продолжатся в новом нацпроекте "Экологическое благополучие", сказал Лихачев журналистам.
В ходе завершающегося федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" "Росатом" создал единую систему обращения с опасными промышленными отходами. Создаются семь производственно-технических комплексов (ПТК), где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы. В процессе утилизации полезные элементы (вторичное сырье) смогут быть возвращены в хозяйственный оборот.
"Два экотехнопарка мы запустили в опытно-промышленную эксплуатацию, два еще в следующем году запускаем, всего семь экологических заводов, которые позволят нам и дышать чистым воздухом, жить спокойно, и снимут эту огромную экологическую нагрузку с наших промышленных регионов", - отметил глава "Росатома".
Во вторник "Росатом" сообщил начале опытно-промышленной эксплуатации двух первых таких ПТК - "Горный" (Саратовская область) и "Щучье" (Курганская область).
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