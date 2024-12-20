https://ria.ru/20241220/rosatom-1990461119.html

Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов

Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов - РИА Новости, 20.12.2024

Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов

"Росатом" планирует в 2025 году запустить в России еще два комплекса по обезвреживанию опасных промышленных отходов I и II классов, сообщил генеральный директор РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:50:00+03:00

2024-12-20T16:50:00+03:00

2024-12-20T16:51:00+03:00

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2025 году запустить в России еще два комплекса по обезвреживанию опасных промышленных отходов I и II классов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В рамках завершающегося в 2024 году национального проекта "Экология" "Росатом" занимался созданием безопасной и эффективной системы обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории России. Эти работы продолжатся в новом нацпроекте "Экологическое благополучие", сказал Лихачев журналистам. В ходе завершающегося федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" "Росатом" создал единую систему обращения с опасными промышленными отходами. Создаются семь производственно-технических комплексов (ПТК), где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы. В процессе утилизации полезные элементы (вторичное сырье) смогут быть возвращены в хозяйственный оборот. "Два экотехнопарка мы запустили в опытно-промышленную эксплуатацию, два еще в следующем году запускаем, всего семь экологических заводов, которые позволят нам и дышать чистым воздухом, жить спокойно, и снимут эту огромную экологическую нагрузку с наших промышленных регионов", - отметил глава "Росатома". Во вторник "Росатом" сообщил начале опытно-промышленной эксплуатации двух первых таких ПТК - "Горный" (Саратовская область) и "Щучье" (Курганская область).

https://ria.ru/20241220/rosatom-1990366536.html

https://ria.ru/20241211/rosatom-1988631887.html

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общество, россия, саратовская область, курганская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"