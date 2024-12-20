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Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов - РИА Новости, 20.12.2024
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Наука
 
16:50 20.12.2024 (обновлено: 16:51 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rosatom-1990461119.html
Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов
Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов - РИА Новости, 20.12.2024
Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов
"Росатом" планирует в 2025 году запустить в России еще два комплекса по обезвреживанию опасных промышленных отходов I и II классов, сообщил генеральный директор РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:50:00+03:00
2024-12-20T16:51:00+03:00
наука
общество
россия
саратовская область
курганская область
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2025 году запустить в России еще два комплекса по обезвреживанию опасных промышленных отходов I и II классов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В рамках завершающегося в 2024 году национального проекта "Экология" "Росатом" занимался созданием безопасной и эффективной системы обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории России. Эти работы продолжатся в новом нацпроекте "Экологическое благополучие", сказал Лихачев журналистам. В ходе завершающегося федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" "Росатом" создал единую систему обращения с опасными промышленными отходами. Создаются семь производственно-технических комплексов (ПТК), где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы. В процессе утилизации полезные элементы (вторичное сырье) смогут быть возвращены в хозяйственный оборот. "Два экотехнопарка мы запустили в опытно-промышленную эксплуатацию, два еще в следующем году запускаем, всего семь экологических заводов, которые позволят нам и дышать чистым воздухом, жить спокойно, и снимут эту огромную экологическую нагрузку с наших промышленных регионов", - отметил глава "Росатома". Во вторник "Росатом" сообщил начале опытно-промышленной эксплуатации двух первых таких ПТК - "Горный" (Саратовская область) и "Щучье" (Курганская область).
https://ria.ru/20241220/rosatom-1990366536.html
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общество, россия, саратовская область, курганская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Общество, Россия, Саратовская область, Курганская область, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Росатом планирует запустить еще два комплекса по обезвреживанию отходов

Росатом запустит еще два комплекса по обезвреживанию опасных отходов в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2025 году запустить в России еще два комплекса по обезвреживанию опасных промышленных отходов I и II классов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
В рамках завершающегося в 2024 году национального проекта "Экология" "Росатом" занимался созданием безопасной и эффективной системы обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории России. Эти работы продолжатся в новом нацпроекте "Экологическое благополучие", сказал Лихачев журналистам.
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В ходе завершающегося федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" "Росатом" создал единую систему обращения с опасными промышленными отходами. Создаются семь производственно-технических комплексов (ПТК), где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы. В процессе утилизации полезные элементы (вторичное сырье) смогут быть возвращены в хозяйственный оборот.
"Два экотехнопарка мы запустили в опытно-промышленную эксплуатацию, два еще в следующем году запускаем, всего семь экологических заводов, которые позволят нам и дышать чистым воздухом, жить спокойно, и снимут эту огромную экологическую нагрузку с наших промышленных регионов", - отметил глава "Росатома".
Во вторник "Росатом" сообщил начале опытно-промышленной эксплуатации двух первых таких ПТК - "Горный" (Саратовская область) и "Щучье" (Курганская область).
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НаукаОбществоРоссияСаратовская областьКурганская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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