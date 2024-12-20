https://ria.ru/20241220/rosatom-1990366536.html

Росатом к 2030 году увеличит число научных работников более чем в 2,5 раза

Росатом к 2030 году увеличит число научных работников более чем в 2,5 раза - РИА Новости, 20.12.2024

Росатом к 2030 году увеличит число научных работников более чем в 2,5 раза

"Росатом" планирует в 2,5 раза – до 70 тысяч — увеличить к 2030 году количество научных работников для реализации проектов технологического прорыва, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:38:00+03:00

2024-12-20T14:38:00+03:00

2024-12-20T15:09:00+03:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

национальный центр физики и математики (нцфм)

снежинск

лесной

саров

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Росатом" планирует в 2,5 раза – до 70 тысяч — увеличить к 2030 году количество научных работников для реализации проектов технологического прорыва, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области будущих технологий "Вызов"."Росатом" выступил партнером премии."Атомные технологии выросли на научных открытиях. Рука об руку шли наука фундаментальная и прикладная. Технологические проекты служили обществу и побуждали работать для того, чтобы жизнь людей стала лучше. Российские атомные технологии стоят на плечах "гигантов", таких как Курчатов, Александров, Сахаров, Харитон, Зельдович и других. В этом смысле наши прошлые результаты – это результат взаимодействия науки и производства. Но и сегодня достижения Росатома на российском и глобальном рынке энергетических технологий, а также в новых направлениях технологического суверенитета, совершенно немыслимы без глубокой научной работы. Мы поддерживаем научную премию "Вызов" потому, что пространство, где заканчивается наука и начинаются технологии, не имеет видимых границ, потому что Росатом и есть наука", - привели в госкорпорации слова Лихачева.Глава "Росатома" подчеркнул, что современный ученый должен соответствовать масштабу перспективных проектов, которые будут определять облик планеты и человека. Сегодня исследователи призваны ответить на серьезные глобальные вызовы, в числе которых дефицит энергии, новые заболевания, климатические угрозы и голод. "Достижения "Росатома" на российском и глобальном рынке энергетических технологий, а также в новых направлениях технологического суверенитета, совершенно немыслимы без глубокой научной работы", - указал он.Он напомнил, что "Росатом" реализует целый ряд таких перспективных проектов. К примеру, в направлении биопечати развивает технологии, которые позволяют формировать живые ткани из собственных клеток пациента. В будущем эти технологии позволят создавать такие сложные органы, как щитовидная железа, почка, печень и другие.Госкорпорация также продолжает активную работу в международных проектах будущего: в рамках проекта ИТЭР совместно с зарубежными учеными обеспечивает исследования в области управляемого термоядерного синтеза, сотрудничает в рамках формирования программы перспективных исследований на реакторе МБИР (Многоцелевой быстрый исследовательский реактор), который станет международной площадкой развития атомных технологий IV поколения.Лихачев подчеркнул, что условием развития новых областей знания и индустрий на базе технологий будущего является подготовка молодых специалистов, которые придут в науку и на производство."В стране сейчас много делается для того, чтобы поднять престиж ученого и создать условия для полного раскрытия его потенциала. Базовый вуз атомной отрасли НИЯУ МИФИ и почти 20 опорных вузов "Росатома" готовят десятки тысяч молодых людей для атомной науки и атомной промышленности. Мы создали еще несколько центров в атомных городах - Лесном, Снежинске, Обнинске", - рассказал глава "Росатома".Кроме того, для подготовки нового поколения научных кадров в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове, соучредителем которого является госкорпорация, возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий, в числе которых семь лабораторий класса мидисайенс и три мегасайенс-установки, с целью получения новых научных результатов мирового уровня и подготовки учёных высшей квалификации."Это совершенно новое образование, наукоград будущего, позволяющий готовить специалистов высшего уровня в области физики и математики. Уже десятки магистрантов завершили обучение, практически все они остались в отрасли. Его лучшие выпускники сегодня работают как на благо гражданской науки, так и на благо науки, связанной с безопасностью и обороноспособностью нашей страны. Пожалуй, нет такого крупного региона, в котором "Росатом" не реализовывал бы уже зарекомендовавшие себя образовательные проекты и не открывал бы новые точки подготовки специалистов завтрашнего дня", - сказал Лихачев.Он подчеркнул большое значение притока научной молодежи в новые исследовательские области и сферу новых технологий, отметив, что тенденция прихода молодежи в российскую науку является очевидной, хотя требуется дальнейшее приложение усилий, чтобы она стала правилом."Наука молодеет, это видно по участникам проектов в области новых материалов, аддитивных технологий, квантовых вычислений и цифровой промышленности, за которые "Росатом" отвечает перед правительством России. Средний возраст исследователей в них – 30-35 лет. Это "золотой" возраст для науки. Да, великие ученые, которые вписали свои имена в историю нашей страны и мировой науки, на всех портретах выглядят зрелыми людьми с орденскими планками. Но когда начинался атомный проект, им было по 30-35 лет: в возрасте 29 лет Сахаров приехал в Саров, в возрасте 37-38 лет Курчатов и Харитон начали докладывать высшему руководству страны о принципах создания ядерного оружия. Тогда нашу страну от потери суверенитета, а весь мир от ядерной войны спасли молодые парни. В этом корень бессмертия российской ядерной науки: ее закладывали молодые люди, и продолжают развивать люди молодые", - заключил Лихачев.Национальная премия в области будущих технологий "Вызов" вручается за наукоёмкие разработки и исследования, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет.

https://ria.ru/20241211/rosatom-1988631887.html

https://ria.ru/20241126/rosatom-1985816769.html

https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html

снежинск

лесной

саров

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", национальный центр физики и математики (нцфм), снежинск, лесной, саров