https://ria.ru/20241220/rody-1990385915.html

В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo

В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo - РИА Новости, 20.12.2024

В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo

Родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела, сообщает американская биотехнологическая компания Gameto. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:10:00+03:00

2024-12-20T13:10:00+03:00

2024-12-20T13:49:00+03:00

наука

перу

сша

общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985739806_0:98:3008:1790_1920x0_80_0_0_1c41ca1241c09221cf5f0c4fb6de06e8.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела, сообщает американская биотехнологическая компания Gameto. "Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма", — следует из сообщения на сайте дистрибьютора пресс-релизов Business Wire. Как отмечается, роды прошли в клинике Санта-Исабель в Перу. Для технологии Fertilo используются молодые клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклетки в лабораторных условиях. "Этот процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html

перу

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

перу, сша, общество, здоровье