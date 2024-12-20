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В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo
В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo - РИА Новости, 20.12.2024
В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo
Родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела, сообщает американская биотехнологическая компания Gameto. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:10:00+03:00
2024-12-20T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела, сообщает американская биотехнологическая компания Gameto. "Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма", — следует из сообщения на сайте дистрибьютора пресс-релизов Business Wire. Как отмечается, роды прошли в клинике Санта-Исабель в Перу. Для технологии Fertilo используются молодые клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклетки в лабораторных условиях. "Этот процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html
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перу, сша, общество, здоровье
Наука, Перу, США, Общество, Здоровье
В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo
В Перу родился ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела