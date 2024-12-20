Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 20.12.2024 (обновлено: 21:14 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rezhim-1990519532.html
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.12.2024
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности до утра 21 декабря ввели в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:20:00+03:00
2024-12-20T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
алексей логвиненко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — РИА Новости. Режим повышенной готовности до утра 21 декабря ввели в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Уточняется, что такое решение приняли из-за повышения уровня воздушной опасности.По словам Логвиненко, сотрудники РСЧС до 10 утра 21 декабря будут работать в режиме экстренного реагирования. Глава администрации города напомнил, что при получении сигнала о воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой). Если в этот момент человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. ВСУ 18 декабря выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.В ответ сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot".
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, алексей логвиненко, общество
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Общество
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за угрозы удара ВСУ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — РИА Новости. Режим повышенной готовности до утра 21 декабря ввели в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Уточняется, что такое решение приняли из-за повышения уровня воздушной опасности.
По словам Логвиненко, сотрудники РСЧС до 10 утра 21 декабря будут работать в режиме экстренного реагирования.
Глава администрации города напомнил, что при получении сигнала о воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой). Если в этот момент человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
ВСУ 18 декабря выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.
В ответ сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot".
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала