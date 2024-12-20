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В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.12.2024
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности до утра 21 декабря ввели в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:20:00+03:00
2024-12-20T19:20:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — РИА Новости. Режим повышенной готовности до утра 21 декабря ввели в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Уточняется, что такое решение приняли из-за повышения уровня воздушной опасности.По словам Логвиненко, сотрудники РСЧС до 10 утра 21 декабря будут работать в режиме экстренного реагирования. Глава администрации города напомнил, что при получении сигнала о воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой). Если в этот момент человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. ВСУ 18 декабря выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.В ответ сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot".
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, общество
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Общество
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за угрозы удара ВСУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — РИА Новости.
Режим повышенной готовности до утра 21 декабря ввели в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко
.
Уточняется, что такое решение приняли из-за повышения уровня воздушной опасности.
По словам Логвиненко, сотрудники РСЧС до 10 утра 21 декабря будут работать в режиме экстренного реагирования.
Глава администрации города напомнил, что при получении сигнала о воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой). Если в этот момент человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
ВСУ 18 декабря выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.
В ответ сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ
, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot".