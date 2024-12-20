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РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан - РИА Новости, 20.12.2024
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17:19 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/rets-1990473944.html
РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан
РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан - РИА Новости, 20.12.2024
РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан
Контракт на поставку 1,75 миллиона доз вакцин против ящура в Армению с одним из крупнейших российских производителей вакцин для животных был подписан в пятницу... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:19:00+03:00
2024-12-20T17:19:00+03:00
экономика
армения
россия
российский экспортный центр (рэц)
вакцины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Контракт на поставку 1,75 миллиона доз вакцин против ящура в Армению с одним из крупнейших российских производителей вакцин для животных был подписан в пятницу при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Москве в ходе 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, сообщает центр."Такой объем поставки обеспечивает Армению российской вакциной против ящура на 2025 год в полном объеме. Этот шаг направлен на укрепление эпизоотической безопасности Республики Армения и способствует развитию экспортного потенциала её агропромышленного комплекса", – сказал руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
https://ria.ru/20241220/rets-1990472857.html
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экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), вакцины
Экономика, Армения, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вакцины
РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан

РЭЦ: контракт на поставку в Армению 1,75 млн доз вакцин против ящура подписан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Контракт на поставку 1,75 миллиона доз вакцин против ящура в Армению с одним из крупнейших российских производителей вакцин для животных был подписан в пятницу при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Москве в ходе 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, сообщает центр.
"Такой объем поставки обеспечивает Армению российской вакциной против ящура на 2025 год в полном объеме. Этот шаг направлен на укрепление эпизоотической безопасности Республики Армения и способствует развитию экспортного потенциала её агропромышленного комплекса", – сказал руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
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ЭкономикаАрменияРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вакцины
 
 
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