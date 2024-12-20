https://ria.ru/20241220/rets-1990473944.html

РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан

РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан - РИА Новости, 20.12.2024

РЭЦ: контракт на поставку в Армению вакцин против ящура подписан

Контракт на поставку 1,75 миллиона доз вакцин против ящура в Армению с одним из крупнейших российских производителей вакцин для животных был подписан в пятницу... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:19:00+03:00

2024-12-20T17:19:00+03:00

2024-12-20T17:19:00+03:00

экономика

армения

россия

российский экспортный центр (рэц)

вакцины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Контракт на поставку 1,75 миллиона доз вакцин против ящура в Армению с одним из крупнейших российских производителей вакцин для животных был подписан в пятницу при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Москве в ходе 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, сообщает центр."Такой объем поставки обеспечивает Армению российской вакциной против ящура на 2025 год в полном объеме. Этот шаг направлен на укрепление эпизоотической безопасности Республики Армения и способствует развитию экспортного потенциала её агропромышленного комплекса", – сказал руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.

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Артем Смирнов

экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), вакцины