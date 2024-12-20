https://ria.ru/20241220/rets-1990472857.html

Почти две тысячи предпринимателей из Москвы получили поддержку Группы РЭЦ

Почти две тысячи предпринимателей из Москвы получили поддержку Группы РЭЦ - РИА Новости, 20.12.2024

Почти две тысячи предпринимателей из Москвы получили поддержку Группы РЭЦ

Ежегодный деловой конгресс предпринимателей, состоявшийся в Москве, собрал представителей малого и среднего бизнеса, институтов государственной поддержки,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:16:00+03:00

2024-12-20T17:16:00+03:00

2024-12-20T17:16:00+03:00

экономика

москва

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ежегодный деловой конгресс предпринимателей, состоявшийся в Москве, собрал представителей малого и среднего бизнеса, институтов государственной поддержки, финансового сектора и ведущих экспертов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Деловая программа конгресса, разработанная с учетом запросов предпринимателей, охватила широкий спектр актуальных вопросов, включая решение практических проблем, с которыми сталкиваются компании в своей деятельности. Особое внимание было уделено мерам поддержки экспортно ориентированного бизнеса."Группа компаний РЭЦ оказывает комплексную поддержку компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью – это и обучающие программы, и мероприятия, направленные на продвижение на внешние рынки, а также кредитно-гарантийная и страховая поддержка. Так, Российский экспортный центр с начала 2024 года поддержал 1,961 тысячи экспортно ориентированную компанию из Москвы, при этом прямой объем поддержанного экспорта превысил 340 млрд рублей", - рассказал руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев.Услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, экспортеры могут получить в личном кабинете на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая создана для поддержки экспортеров по принципу "одного окна" и предоставляет экспортерам удобный онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам. На платформе доступно 126 мер поддержки, в том числе: обучение основам ВЭД, поиск иностранного покупателя, сопровождение переговорного процесса, участие в международных выставках, а также финансовые услуги: банковские гарантии, кредитные продукты и страхование. Большим спросом пользуются услуги по выходу на зарубежные маркетплейсы, оформлению заявок на государственную компенсацию различных затрат, связанных с выходом на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20241220/rets-1990467266.html

https://ria.ru/20241220/vystavka-1990390992.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, россия, российский экспортный центр (рэц)