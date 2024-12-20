https://ria.ru/20241220/rets-1990467266.html

РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений

РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений - РИА Новости, 20.12.2024

РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Национальная Торгово-промышленная палата Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:03:00+03:00

2024-12-20T17:03:00+03:00

2024-12-20T17:03:00+03:00

экономика

монголия

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Национальная Торгово-промышленная палата Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на реализацию совместных внешнеэкономических проектов, сообщает центр."Подписание состоялось в рамках 26-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соглашение открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя странами", - говорится в сообщении.Документ предусматривает объединение усилий по продвижению двусторонней торговли, реализации совместных проектов, проведению анализа рынков, разработке и обсуждению инициатив по идентификации перспективных несырьевых секторов и проектов, а также поддержке сотрудничества между российскими и монгольскими предприятиями."Подписание меморандума с Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии - это важный шаг к укреплению наших двусторонних отношений. Вместе с коллегами из НТПП Монголии мы нацелены на практическую реализацию деловых контактов, переводя их в конкретные контракты. Это создаст новые возможности для российских экспортеров и откроет новые рынки для российских товаров и услуг", - прокомментировал директор по международному сотрудничеству и развитию Антон Цециновский.РЭЦ продолжит активную работу по поддержке российских компаний, стремящихся выйти на новые рынки, и обеспечит всестороннюю помощь в реализации совместных проектов с монгольскими партнерами.

https://ria.ru/20241220/vystavka-1990390992.html

https://ria.ru/20241219/tspe-1990251298.html

монголия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, монголия, россия, российский экспортный центр (рэц)