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РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений - РИА Новости, 20.12.2024
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17:03 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/rets-1990467266.html
РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений
РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений - РИА Новости, 20.12.2024
РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Национальная Торгово-промышленная палата Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:03:00+03:00
2024-12-20T17:03:00+03:00
экономика
монголия
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Национальная Торгово-промышленная палата Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на реализацию совместных внешнеэкономических проектов, сообщает центр."Подписание состоялось в рамках 26-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соглашение открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя странами", - говорится в сообщении.Документ предусматривает объединение усилий по продвижению двусторонней торговли, реализации совместных проектов, проведению анализа рынков, разработке и обсуждению инициатив по идентификации перспективных несырьевых секторов и проектов, а также поддержке сотрудничества между российскими и монгольскими предприятиями."Подписание меморандума с Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии - это важный шаг к укреплению наших двусторонних отношений. Вместе с коллегами из НТПП Монголии мы нацелены на практическую реализацию деловых контактов, переводя их в конкретные контракты. Это создаст новые возможности для российских экспортеров и откроет новые рынки для российских товаров и услуг", - прокомментировал директор по международному сотрудничеству и развитию Антон Цециновский.РЭЦ продолжит активную работу по поддержке российских компаний, стремящихся выйти на новые рынки, и обеспечит всестороннюю помощь в реализации совместных проектов с монгольскими партнерами.
https://ria.ru/20241220/vystavka-1990390992.html
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экономика, монголия, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Монголия, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития отношений

РЭЦ и ТПП Монголии подписали меморандум для развития отношений

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития торгово-экономических отношений
РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития торгово-экономических отношений - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
РЭЦ и ТПП Монголии объединяют усилия для развития торгово-экономических отношений
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Национальная Торгово-промышленная палата Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на реализацию совместных внешнеэкономических проектов, сообщает центр.
"Подписание состоялось в рамках 26-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соглашение открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя странами", - говорится в сообщении.
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Документ предусматривает объединение усилий по продвижению двусторонней торговли, реализации совместных проектов, проведению анализа рынков, разработке и обсуждению инициатив по идентификации перспективных несырьевых секторов и проектов, а также поддержке сотрудничества между российскими и монгольскими предприятиями.
"Подписание меморандума с Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии - это важный шаг к укреплению наших двусторонних отношений. Вместе с коллегами из НТПП Монголии мы нацелены на практическую реализацию деловых контактов, переводя их в конкретные контракты. Это создаст новые возможности для российских экспортеров и откроет новые рынки для российских товаров и услуг", - прокомментировал директор по международному сотрудничеству и развитию Антон Цециновский.
РЭЦ продолжит активную работу по поддержке российских компаний, стремящихся выйти на новые рынки, и обеспечит всестороннюю помощь в реализации совместных проектов с монгольскими партнерами.
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ЭкономикаМонголияРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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