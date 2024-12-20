https://ria.ru/20241220/rada-1990440334.html

В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов

В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов - РИА Новости, 20.12.2024

В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов

В Верховную Раду Украины в пятницу после сообщений о взрывах в Киеве пришло всего 45 из 400 депутатов, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:00:00+03:00

2024-12-20T16:00:00+03:00

2024-12-20T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

украина

алексей гончаренко

давид арахамия

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Верховную Раду Украины в пятницу после сообщений о взрывах в Киеве пришло всего 45 из 400 депутатов, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "В зале Верховной рады 45 народных депутатов. Даже не знаю, что сказать", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. В Киеве ночью и утром объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия заявлял, что украинский парламент приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. По его словам, из необходимых 450 в Раде осталось всего 400 человек. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

https://ria.ru/20241220/klichko-1990322148.html

https://ria.ru/20241220/kiev-1990307778.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, алексей гончаренко, давид арахамия, верховная рада украины, служба безопасности украины