https://ria.ru/20241220/rada-1990440334.html
В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов
В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов - РИА Новости, 20.12.2024
В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов
В Верховную Раду Украины в пятницу после сообщений о взрывах в Киеве пришло всего 45 из 400 депутатов, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:00:00+03:00
2024-12-20T16:00:00+03:00
2024-12-20T16:00:00+03:00
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Верховную Раду Украины в пятницу после сообщений о взрывах в Киеве пришло всего 45 из 400 депутатов, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "В зале Верховной рады 45 народных депутатов. Даже не знаю, что сказать", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. В Киеве ночью и утром объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия заявлял, что украинский парламент приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. По его словам, из необходимых 450 в Раде осталось всего 400 человек. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
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В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов
Депутат Гончаренко: в Раду после сообщений о взрывах пришло 45 из 400 депутатов