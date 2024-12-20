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ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:27:00+03:00
2024-12-20T21:27:00+03:00
2024-12-20T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."С 20.00 до 21.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями