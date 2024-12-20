https://ria.ru/20241220/pvo-1990538233.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 20.12.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Брянской областях

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:27:00+03:00

2024-12-20T21:27:00+03:00

2024-12-20T21:29:00+03:00

брянская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."С 20.00 до 21.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/bryansk-1990519380.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность