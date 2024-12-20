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Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 20.12.2024 (обновлено: 07:49 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pvo-1990308223.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:39:00+03:00
2024-12-20T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
краснодарский край
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата", – говорится в заявлении.Большинство из них, 16, ликвидировали над Красноярским краем, 14 – над акваторией Черного моря, еще пять – в Брянской области и один – в Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241220/bespilotniki-1990305992.html
россия
черное море
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безопасность, россия, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Краснодарский край
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата", – говорится в заявлении.
Большинство из них, 16, ликвидировали над Красноярским краем, 14 – над акваторией Черного моря, еще пять – в Брянской области и один – в Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореКраснодарский край
 
 
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