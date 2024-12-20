https://ria.ru/20241220/pvo-1990308223.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:39:00+03:00
2024-12-20T07:39:00+03:00
2024-12-20T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата", – говорится в заявлении.Большинство из них, 16, ликвидировали над Красноярским краем, 14 – над акваторией Черного моря, еще пять – в Брянской области и один – в Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241220/bespilotniki-1990305992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Краснодарский край
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над российскими регионами
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата", – говорится в заявлении.
Большинство из них, 16, ликвидировали над Красноярским краем, 14 – над акваторией Черного моря, еще пять – в Брянской области и один – в Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.