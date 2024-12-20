https://ria.ru/20241220/pvo-1990308223.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:39:00+03:00

2024-12-20T07:39:00+03:00

2024-12-20T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

краснодарский край

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата", – говорится в заявлении.Большинство из них, 16, ликвидировали над Красноярским краем, 14 – над акваторией Черного моря, еще пять – в Брянской области и один – в Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241220/bespilotniki-1990305992.html

россия

черное море

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, черное море, краснодарский край