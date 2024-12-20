https://ria.ru/20241220/putin-1990538806.html

Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей

Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей - РИА Новости, 20.12.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос обустройства сети военно-спортивных лагерей для формирования у молодежи мотивации... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:44:00+03:00

2024-12-20T21:44:00+03:00

2024-12-20T21:48:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос обустройства сети военно-спортивных лагерей для формирования у молодежи мотивации идти на военную службу, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с обучающимися образовательных организаций Тувы 2 сентября 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос об обустройстве и развитии сети спортивно-оздоровительных и тренировочных военно-спортивных лагерей для содействия формированию среди молодежи мотивации к поступлению на военную службу и последующему выбору профессии военнослужащего", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 февраля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20241220/putin-1990473168.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин