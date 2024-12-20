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Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей - РИА Новости, 20.12.2024
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21:44 20.12.2024 (обновлено: 21:48 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990538806.html
Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей
Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос обустройства сети военно-спортивных лагерей для формирования у молодежи мотивации... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:44:00+03:00
2024-12-20T21:48:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос обустройства сети военно-спортивных лагерей для формирования у молодежи мотивации идти на военную службу, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с обучающимися образовательных организаций Тувы 2 сентября 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос об обустройстве и развитии сети спортивно-оздоровительных и тренировочных военно-спортивных лагерей для содействия формированию среди молодежи мотивации к поступлению на военную службу и последующему выбору профессии военнослужащего", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 февраля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20241220/putin-1990473168.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть вопрос развития сети военно-спортивных лагерей

Путин поручил рассмотреть вопрос обустройства сети военно-спортивных лагерей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос обустройства сети военно-спортивных лагерей для формирования у молодежи мотивации идти на военную службу, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с обучающимися образовательных организаций Тувы 2 сентября 2024 года.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос об обустройстве и развитии сети спортивно-оздоровительных и тренировочных военно-спортивных лагерей для содействия формированию среди молодежи мотивации к поступлению на военную службу и последующему выбору профессии военнослужащего", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 15 февраля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
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