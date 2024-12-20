https://ria.ru/20241220/putin-1990538693.html

Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы

Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы - РИА Новости, 20.12.2024

Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по расширению военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:43:00+03:00

2024-12-20T21:43:00+03:00

2024-12-20T21:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по расширению военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минпросвещения России подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" и представить предложения по расширению Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, включающих в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241220/putin-1990473168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио)