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Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы - РИА Новости, 20.12.2024
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21:43 20.12.2024 (обновлено: 21:48 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990538693.html
Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы
Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по расширению военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:43:00+03:00
2024-12-20T21:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по расширению военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минпросвещения России подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" и представить предложения по расширению Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, включающих в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241220/putin-1990473168.html
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общество, россия, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Путин поручил создать детские туристические маршруты по местам боевой славы

Путин поручил создать турмаршруты для детей и молодежи по местам боевой славы

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по расширению военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минпросвещения России подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" и представить предложения по расширению Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, включающих в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года.
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